La batalla entre los derechos de autor y los usos de internet

12 de julio 2018 , 06:55 a.m.

Un polémico esfuerzo por actualizar las reglas de derechos de autor en el espacio digital fue rechazado en el Parlamento Europeo la semana pasada. Las discusiones sobre el tema enfrentaron por un lado a más de 1.300 artistas - incluyendo a personajes como Plácido Domingo, Paul McCartney y James Blunt - y por el otro a gigantes del internet como Google y Amazon y a defensores de los derechos digitales como el propio creador de la red, Vin Cerf.Las discusiones, implican un amplio debate sobre el futuro de internet y sus usuarios.

El jueves 5 de julio los eurodiputados rechazaron una reforma a la ley de derechos de autor, a la que solo podían otorgar consenso o rechazo (no podían plantear enmiendas). Pero aunque el resultado se definió con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones, para algunos el peligro aún no llega a su fin.



Después de que Europa se posicionara como un referente en la defensa de los derechos y la privacidad de los usuarios en internet con la entrada en vigencia del nuevo reglamento europeo para la protección de datos (GDPR), el surgimiento de una reforma a sus reglas de derechos de autor causó preocupación.

Si bien la propuesta buscaba fortalecer los derechos de autor en los espacios digitales, para expertos como Vincent Cerf, pionero de internet, Tim Berners Lee, creador de la World Wide Web (www), Mitchell Baker, cofundador de The Mozilla Project y Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, las nuevas reglas planteaban retos, censura y hasta vigilancia desproporcionada en internet.



De hecho, Wikipedia en español se manifestó en contra de la votación y cerró durante 36 horas el miércoles pasado, con lo que cada vez que los internautas llegaban el sitio se encontraban con un comunicado en el que sentaban firmemente su postura frente al proyecto discutido en el Parlamento Europeo. El portal mantuvo su oposición a pesar de que algunos los ponentes del proyecto habían manifestado que los portales sin ánimo de lucro, como esa enciclopedia virtual, no se verían afectados por la reforma.

Por el momento, la votación del Parlamento le da un respiro al millón de usuarios que firmó una petición en internet contra la reforma. Se espera que para septiembre vuelva a revisarse la propuesta antes de comenzar conversaciones con países de la UE que ya han adoptado su propia posición.



"Tenemos que asegurarnos de que, en septiembre, el parlamento vote por una actualización de las normas de derechos de autor que proteja los intereses de los creadores al tiempo que salvaguarde los derechos de los usuarios de Internet", puntualizó Reda.

Lo polémico de la propuesta

Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma -organización que ha estado presente en los debates colombianos frente a la actualización de derechos de autor en el país - las tensiones que generaron los artículos 11 y 13, los más polémicos, de la reforma pusieron en relieve lo difícil que es legislar sobre internet.

“Regular tecnología no es tan sencillo”. Sobre el artículo 11, que buscaba que los agregadores digitales reconocieran los derechos de las firmas editoriales sobre los contenidos periodísticos, la experta explicó que hace tres años la discusión sobre si los agregadores de noticias, como Google News, debían pagar a las editoriales de contenidos, pero que ahora la discusión también involucra a pequeños portales y hasta las redes sociales. Si bien, el proyecto contemplaba excepciones a la ley como que los usuarios en redes sociales podrían utilizar memes y archivos gif sin ningún costo, no sería claro si portales que se lucran con ese tipo de contenidos, como 9gag, se verían o no afectados.

“Creo que este artículo muestra la dificultad de regular a internet. Porque se tiene un concepto inicial que entra en conflicto luego con los usos que las personas le dan a las herramientas porque evolucionan y podrías afectarles”, aseguró Botero.



Por otra parte, el artículo 13 por su parte exigía que las plataformas digitales evitaran el uso de material protegido sin autorización, aún antes de ser publicado. Ese requerimiento despertó fuertes llamados de la sociedad civil al considerarse una posibilidad de “censura previa”.



Por ejemplo, si un Youtuber de videojuegos quisiera subir un contenido, pero el título está protegido, la plataforma se vería obligada a filtrar ese contenido y al ver que no tiene autorización legal para usar el material, debería bloquearlo. Pero imaginar que las plataformas poseen mecanismos para vigilar lo que hace un usuario incluso antes de que sea público pone contra las cuerdas a la privacidad.



Para Botero existe una amenaza para los usuarios y para internet tal y como la conocemos.



“Hay una tensión grande y un clamor muy fuerte por parte de los titulares de derechos de autor por recuperar el control que se nota en las discusiones de regulaciones de los últimos años, pero se enfrenta con una tecnología disruptiva, que ha dado poder a los usuarios".



La experta puntualizó que para su criterio: "las nuevas propuestas regulatorias tienden a ser cerramientos más grandes que perjudican a los usuarios pues cada vez se puede hacer menos en la red”.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @LinndaPC