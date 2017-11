Amazon, Facebook y otros asustan al sector financiero

A medida que Amazon.com Inc. irrumpe en una industria tras otra, surge un interrogante: ¿qué hay de la banca?

Las especulaciones de que las grandes compañías tecnológicas intentarán ingresar al mundo financiero alcanzaron su punto máximo esta semana, luego de que un importante regulador estadounidense dijera que las normas que separan a los bancos del comercio deberían ser revisadas.



Los clientes merecen más opciones si actores no tradicionales pueden brindar de mejor manera los servicios financieros, según Keith Noreika, titular interino de la entidad que supervisa los bancos nacionales.



Amazon, Google, de Alphabet Inc. y Facebook Inc. ya están invadiendo un territorio que durante mucho tiempo ha estado dominado por los bancos, con servicios como facilitar pagos u ofrecer préstamos a pequeñas empresas.



Y podrían expandirse a áreas como créditos de consumo o préstamos personales como los proporcionados por empresas de tecnología financiera como SoFi y LendingClub. “Los límites ya se están desdibujando”, dijo Mitch Siegel, que lidera la estrategia de servicios financieros en EE. UU. de la firma KPMG. Y agregó: “Cosas como los pagos y los préstamos casi desaparecen debido a que están muy insertos en nuestras experiencias comerciales”.



Pero eliminar la división entre los bancos que reciben depósitos y el comercio probablemente requeriría un consenso entre varios reguladores de EE. UU., además de una medida del Congreso, que es improbable en el corto plazo.



Aun así, es posible que las tecnológicas y las tiendas minoristas en línea no quieran pasar por las dificultades de convertirse en bancos con todas las de la ley.



BLOOMBERG