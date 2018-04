Amazon, bajo presión por los señalamientos de Donald Trump

Las acciones de Amazon, que se mostraron resistentes en los últimos días a los trinos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusaron el lunes el golpe, junto con las de otras grandes tecnológicas.

Poco después del mediodía del lunes pasado, el título de Amazon perdía 5,13 por ciento para cotizarse a 1.373 dólares, mientras que Facebook volvía a anotarse grandes pérdidas al caer 2,98 por ciento. Google, por su parte, caía 3,06 por ciento.



En Twitter, el mandatario no daba señales de aflojar: “Solo tontos, o peor, están diciendo que nuestra Oficina Postal que pierde dinero, gana dinero con Amazon. ELLOS PIERDEN UNA FORTUNA (sic) y esto cambiará. También nuestros minoristas que pagan todos sus impuestos están cerrando tiendas en todo el país...no es un campo de juego parejo”, trinó Trump.



A pesar de eso, la portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, dijo que, aunque el presidente está disgustado con el gigante del comercio electrónico, y en particular en los casos en que terceros que venden en el sitio no cobraban impuestos a las ventas, “en este momento” no existen acciones administrativas contra Amazon.



La posición de Trump, que alude a informes que no precisó, es que el Servicio Postal de EE. UU. “perderá 1,50 dólares, en promedio, por cada paquete de Amazon”. Agregó, en otro trino, que “este fraude a la Oficina Postal debe parar”.



La posición de Amazon es que el servicio de correos, que sufre problemas financieros que se remontan a años, gana dinero con sus paquetes porque la mayor parte del procesamiento lo realiza la propia compañía.



Lo irónico del caso es que la pelea con Amazon, una compañía de propiedad de Jeff Bezos, dueño también de The Washington Post, mina una posición de la que por largo tiempo ha presumido Trump: la de que su presidencia ha sido ‘una bendición’ para el mercado de valores.



En total, las acciones del gigante minorista en línea han caído más de un 10 por ciento desde la semana pasada, cuando Axios informó que el presidente estaba “obsesionado” con regular la compañía. Eso, según observadores, representaría una pérdida de unos 53.000 millones de dólares en valor de mercado.



Si bien no se conocen todos los detalles del acuerdo entre Amazon y el Servicio Postal de Estados Unidos, el envío de correspondencia es operado de manera independiente, y los acuerdos con los minoristas son confidenciales.

David Vernon, de Bernstein Research, que analiza la industria de envíos, estimó en 2015 que el Servicio Postal manejó el 40 por ciento del volumen de Amazon el año anterior. Calculó en ese tiempo que Amazon pagaba al servicio postal dos dólares por paquete, aproximadamente la mitad de lo que pagarían United Parcel Service Inc. y FedEx Corp.



TECNÓSFERA