Amazon retira oferta de gafas para ver el eclipse solar 

La compañía de comercio electrónico Amazon anunció que retiró de su oferta de productos algunas gafas para ver el eclipse solar, evento que tendrá lugar el próximo 21 de agosto.

De acuerdo con Cnet, la empresa dice no estar segura de la procedencia de las gafas y que existen serias "preocupaciones sobre la calidad del producto".



Desde el sábado Amazon comenzó a enviar alertas, mediante correos electrónicos, a quienes ya compraron las gafas asegurando que no se deben utilizarlas porque no cumplen con los estándares de la industria.



La compañía reembolsará el dinero y recomendó adquirir modelos aprobados Asociación Americana de Astronomía y la NASA.



En un comunicado, la empresa afirmó que "en una muestra de gran preocupación, hemos contactado de manera proactiva a los clientes y hemos proporcionado reembolsos para las gafas de eclipse que pueden no cumplir con los estándares de la industria".



Los expertos recomiendan utilizar gafas con filtros protectores también conocidos como ‘lentes de eclipse’ o implementar gafas de sol que sean muy oscuras. Desde la American Astronomical Society (AAS) dicen que unas gafas son seguras siempre y cuando no permitan ver nada excepto el sol.



"Una bombilla halógena o una linterna LED de color blanco brillante (incluida la de un teléfono inteligente), deben visualizare bastante oscuras a través de este tipo de gafas.. Si puede ver luces de brillo de sus lentes, y no está seguro de que el producto provenga de un vendedor de renombre, no es una opción segura", explica la AAS.



En territorio colombiano el eclipse se podrá apreciar en zonas como Riohacha, La Guajira y la zona norte del país tendrán un oscurecimiento del 51 por ciento.



TECNÓSFERA