Directora de operaciones en Facebook habla por la igualdad de género

La directora general de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, llevó su mensaje sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo a un espacio típicamente dominado por los hombres. Este miércoles, Sandberg instó a los asistentes a la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley, a la que asisten inversionistas, a mejorar la mentoría y acompañamiento para sus colegas mujeres.

Sandberg, la segunda ejecutiva de la red social más grande, dejó por un momento de hablar sobre privacidad y el papel de Facebook en las próximas elecciones para abordar lo que llamó "un momento importante para las mujeres dados los recientes escándalos sobre el acoso sexual".



"Regresa, dilo fuerte y claro, especialmente si eres un hombre, que estás comprometido con entrenar y ser mentor de mujeres. Hará una gran diferencia", dijo Sandberg durante el evento.



En 2013, la ejecutiva de Facebook, de 48 años, publicó una memoria sobre el empoderamiento femenino llamada "Lean In". El texto se convirtió en un éxito de ventas y encendió el debate sobre las oportunidades de las mujeres en el mundo profesional.



Sandberg, cerca del final de su aparición, dijo que quería usar el tiempo restante para abordar un tema que nadie había preguntado. "Inversores, ustedes tienen mucho poder", dijo.



Citó una investigación de encuestas que decía que casi la mitad de los directivos de sexo masculino temían las reuniones con colegas femeninas menores, incluso cuando aceptaban reuniones con colegas masculinos. El resultado, dijo, es desigual.

Puntualizó diciendo: si los gerentes "no se sienten cómodos cenando con mujeres, entonces no deberían cenar con hombres".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

Con Reuters.