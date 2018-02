Internet de las Cosas, otro de los protagonistas en el MWC 2018 

Vodafone y Samsung presentaron este domingo en Barcelona (España), en vísperas del Mobile World Congress (MWC), una alianza global exclusiva para crear y comercializar una línea de servicios para el hogar inteligente basada en el internet de las cosas (IoT).

Se trata de una gama de productos digitales, que incluyen una cámara de video inalámbrica, un multisensor, una sirena y un asistente de alarma, que permiten recibir avisos de forma inmediata en el móvil si se detecta humo, un escape de agua en el hogar o emitir una alarma si una ventana se abre o no se deja bien cerrada.



Con estos productos, las dos compañías, cuya alianza exclusiva será por un año, pretenden captar cuota de negocio en el "gigantesco mercado" que se abre en un mundo donde se espera que para 2020 haya 290 millones de dispositivos inteligentes en los países donde opera Vodafone, frente a los 50 millones que hay en la actualidad.



El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, destacó que su compañía es líder en el mundo en el mercado IoT con 62 millones de conexiones (a 30 de septiembre de 2017) y la cifra se incrementa cada mes con 1,3 millones de nuevas líneas. "Será una verdadera revolución, con todo conectado", dijo el directivo, en lo que coincidió el vicepresidente ejecutivo de Samsung en España, Celestino García, para quien se tratará de "una revolución silenciosa increíblemente rápida".



"Es un mercado gigantesco, estamos en el principio del principio", añadió y destacó que el compromiso de su compañía para 2019 es que los 700 millones de dispositivos que se crean en sus fábricas tengan posibilidad de soportar conectividad IoT. Coimbra también hizo hincapié en que no pretenden entrar en el negocio de la seguridad en el hogar.



Esta línea de productos, denominada V-Home by Vodafone, es un paso más en la apuesta por el IoT residencial de Vodafone, que entró en noviembre pasado en este mercado al lanzar una primera gama de dispositivos inteligentes como localizadores GPS para carros o sistemas para monitorizar la actividad de mascotas.



Los dispositivos presentados en la feria de tecnología serán compatibles con el ecosistema SmartThings, compañía que Samsung adquirió en 2014 para desarrollar el mercado IoT, lanzado hasta el momento solamente en el mercado británico.



El mercado español será uno de los primeros en el que se lancen los nuevos servicios IoT, uno de los grandes motores de crecimiento de la industria de las telecomunicaciones, porque la compañía ha detectado una gran oportunidad de mercado, ya que la mayor parte de los hogares españoles no está conectado y hay 3,6 millones de segundas viviendas. En España, la cuota de mercado en este negocio de Vodafone es del 33 %. Después de España, se lanzará "pronto" en Alemania y luego en otros mercados europeos.



Aunque no se precisaron los precios, los directivos apuntaron que la cuota mensual estará por debajo de los 10 euros, mientras que el primer kit de dispositivos estará en torno a los 300 euros, en tanto que otros de detección de humos o de automatización del hogar estará sobre los 100 euros. Estos servicios también pueden contratarlos los clientes que no tengan Vodafone, con unos precios similares. De momento, Vodafone lo facturará como un servicio adicional, aunque la compañía está considerando incluirlo en algunas ofertas convergentes.



