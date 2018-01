Colombia tendrá red de prueba 5G

17 de enero 2018 , 11:27 a.m.

17 de enero 2018 , 11:27 a.m.

El operador Claro y Nokia, la compañía de tecnología finlandés, firmaron en la mañana de este miércoles un acuerdo de colaboración para trabajar en el desarrollo de la tecnología 5G. Aunque el operador aún no podrá ofrecer el servicio, las primeras pruebas de esta tecnología se llevaron a cabo en la mañana de este miércoles gracias a un permiso que otorgó el MinTIC a Nokia.

"Esta tecnología nos va a permitir ir más allá" aseguró Carlos Zenteno, presidente de Claro durante la rueda de prensa.



El directivo aseguró que el mundo está experimentando con las redes de quinta generación y que se requiere un "entorno favorable a nivel de industria y regulación para que empresas como Claro" tengan la "oportunidad de retorno de inversiones al ofrecer este servicio". Zenteno también mencionó que las definiciones de estándares de 5G van avanzando a nivel mundial.



Durante el evento robots de Nokia realizaron una demostración de la velocidad que aporta el 5G frente al 4G (10 veces mayor) en el rendimiento de las máquinas y tecnologías como la realidad virtual. Las pruebas se realizaron utilizando el ancho de banda de 28htz, que fue permitido por parte del ministerio durante una semana.



Una de las demostraciones consistía en un robot con cuatro cabezales sosteniendo una tabla. Su misión era llevar un pin pon a cuatro puntos y estabilizarlo. Con tecnología 4G, el robot tardó 53 segundos en completar la tarea, mientras que utilizando 5G le tomó 14 segundos.



Sin embargo, el anuncio no significa que Colombia ya tenga la cobertura. El plan de Claro es desplegar la tecnología 4.5G durante el segundo semestre de 2018 y paulatinamente desarrollar el servicio de 5G (con apoyo de Nokia). La entrada de esta tecnología potenciaría el rendimiento en aplicaciones de misión crítica y tecnologías como IOT, realidad virtual, Big data y AI.



Por el momento, no se revelaron las fechas de su implementación ni tampoco se anunciaron fechas aproximadas oficiales para que la red 5G funcione completamente en el país. Incluso, se calcula que en Estados Unidos y Japón se podría entregar servicio de quinta generación hacia 2019.



Salud, energía, transporte y comunicación serán los ámbitos principales donde se puede aprovechar la capacidad de esta tecnología, según Osvaldo DiCampli, vicepresidente de Nokia para América Latina.



El ejecutivo de la firma finlandesa habló sobre cómo conocida 'cuarta revolución industrial' permitorá la democratización de la digitalización y permitirá generar riqueza. DiCampli hizo especial énfasis en que aunque el entretenimiento no se escapa de los usos de esta tecnología, en Latinoamérica el enfoque estará más dirigido al desarrollo.



"Entre el 30 y 40 por ciento del gasto en salud en la región se destina al transporte del paciente", por tal motivo, Dicampli aseguró que se necesita "fortalecer un ecosistema digital para que se creen nuevos negocios y se genere riqueza".

¿Qué significa 5G? 3 elementos principales

Antes de poder ofrecer la conectividad, queda por ver no solo las pruebas en terreno que llevará a cabo Nokia sino también cómo se integrarán otros actores de competencia a su desarrollo. Para la evolución de las redes, será clave la publicación de los términos para la subasta de la banda de 700Mhz.



Sobre el asunto, Zenteno aseguró insistentemente que la licitación de 700Mhz será una señal para ver cómo la industria puede fortalecer la inversión. Además aseguró que es necesario abrir nuevas licitaciones de otros espectros, como por ejemplo los 28gigahertz.



"Esperamos que la licitación sea en igualdad de condiciones, y en condiciones razonables a nivel de inversión para poder desplegar la red. Tenemos la expectativa para que ese espectro pueda licitarse", indicó. El comentario fue enfático para pedir al gobierno claridad de términos e igualdad de condiciones. Zenteno también mencionó que el mercado se favorece de esos desarrollos e informó que están llegando a acuerdos con otros operadores para compartir las redes.



Según dijo Di Campli, las tres principales cualidades del 5G son: la banda ancha móvil masificada, una comunicación de alta velocidad y el manejo masivo de centros de control de sensores, entre otros.



Según expertos, el despliegue de una red 5G podrá permitir el avance de varios desarrollos tecnológicos al ampliar la velocidad de respuesta entre las instrucciones y las acciones en campos como la robótica, el internet de las cosas, la realidad virtual y la inteligencia artificial entre otras.



TECNÓSFERA

TigoUne realizó pruebas 5G con éxito

El operador TigoUne anunció que sus pruebas de 5G, realizadas en Bogotá, fueron positivas. La idea de la empresa fue entender el impacto de esa tecnología en su infraestructura actual.



Las pruebas, que se realizaron en noviembre de 2017, lograron la velocidad de 640 Mbps conectando varios dispositivos al mismo tiempo. Para que se haga una idea, el promedio de velocidad que se alcanzó resulta ser uno de los prerrequisito para un carro autónomo pueda funcionar, de acuerdo con el operador.



Las pruebas realizadas no solo mostraron el potencial de conectividad que se puede alcanzar, sino que además permitieron resaltar índices de uso eficiente del espectro.



"En los estudios realizados se encontraron resultados destacados en cuanto a velocidad de conexión (que se mide en Mbps) por la cantidad de espectro (que se mide en megahercios Mhz) que necesita para funcionar de la mejor manera", explicó la compañía.



“Lo que se logró con las pruebas que desarrollamos es sobresaliente. La eficiencia espectral alcanzada estuvo alrededor 32Mbps por Mhz, resultado comparable con los obtenidos en países como China y Alemania”, aseguró Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne.



TECNÓSFERA