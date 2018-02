Apple estaría preparando actualización de sus auriculares AirPod

Con el propósito de reforzar su negocio de 'wearables', Apple trabaja en las actualizaciones de sus auriculares inalámbricos AirPod, según fuentes cercanas al tema.

De la misma manera que lo hace con sus dispositivos móviles como iPhone, iPad y Apple Watch, la idea de la firma de la manzana es actualizar frecuentemente los

AirPod con nuevas características de hardware.



De acuerdo con la información develada, este gigante tecnológico, que tiene como sede Cupertino (California, EE. UU.), adelanta una nueva versión para ser lanzada este año, con un chip inalámbrico actualizado.



Se especula, además, que para un modelo posterior pensado para el 2019 ya vendría resistente al agua.



En lo que hace referencia al que sería lanzado este año, se dice que permitirá a las personas invocar a Siri (asistente digital de Apple) sin necesidad de tocar físicamente los auriculares diciendo "Hey Siri".



Esta función operaría de forma similar a como un usuario activa Siri en un iPhone o un altavoz HomePod con manos libres.



Los auriculares, conocidos internamente como B288, incluirán un chip inalámbrico actualizado, diseñado por Apple para administrar conexiones de Bluetooth.



Los primeros AirPod incluyen un chip conocido como el W1, y Apple lanzó el W2 con el Apple Watch el año pasado.



La finalidad del modelo resistente al agua es que los auriculares sobrevivan a salpicaduras de agua y lluvia, agregaron las fuentes, quienes añadieron que es probable que no estén diseñados para sumergirse en el agua.



Los últimos iPhones pueden sobrevivir a salpicaduras, mientras que el Apple Watch se considera "a prueba de nado", es decir, que se puede sumergir.



Pese a todos estos avances informativos, se indicó que los planes de Apple podrían cambiar o ser aplazados.



Los AirPods están diseñados por el mismo departamento que produjo el altavoz HomePod, según lo dijo Bloomberg News el año pasado.



Apple presentó los primeros AirPods en 2016 junto con el iPhone7, como una manera de reemplazar el conector de auriculares con cable tradicional.



Desde su lanzamiento, los AirPods han sido considerados uno de los productos de Apple de mejor desempeño y han sido bien recibidos tanto entre revisores como consumidores.



El producto ayudó a masificar los auriculares inalámbricos. Fue uno de los primeros modelos en ser totalmente inalámbrico y que viene en un estuche que carga los auriculares.



Google, Sony Corp., Samsung Electronics Co., Motorola y Bose posteriormente lanzaron productos similares.



Los AirPods representaron el 85 por ciento del dinero gastado en Estados Unidos en auriculares inalámbricos desde que se estrenaron, según estimaciones del año pasado de la firma de investigación NPD Group.



El segmento de Otros Productos de Apple, que incluye los AirPods, los auriculares Beats, el reloj Watch, el Apple TV y accesorios, generó más de US$ 5.000 millones en ingresos por primera vez en el primer trimestre fiscal de la empresa, lo que representa un crecimiento interanual del 36 por ciento.



"Los wearables fueron el segundo mayor segmento que contribuyó al crecimiento de los ingresos después del iPhone, lo que es impresionante", dijo el director financiero de Apple, Luca Maestri, durante una conferencia telefónica con analistas a principios de este mes, y agregó que las ventas aumentaron casi un 70 por ciento en el 2017.



La categoría puede continuar creciendo. Apple ha dicho que lanzará un estuche para

AirPods actualizado este año que permite recargar los auriculares de forma inalámbrica, como el iPhone X.



La compañía también está trabajando en un casco de realidad aumentada que se lanzaría en 2020, según ha informado Bloomberg News.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG