Campaña contra Apple por dejar a millones de chinos desprotegidos

La organización Amnistía Internacional (AI) anunció hoy jueves el lanzamiento de una nueva campaña en medios sociales dirigida a Apple por haber "traicionado" a millones de usuarios chinos de iCloud, al hacer que sus datos personales "sean vulnerables al arbitrario escrutinio del Gobierno chino".

El 28 de febrero, Apple transfirió la operación de su servicio iCloud para usuarios chinos a la empresa china Guizhou-Cloud Big Data, un movimiento que afecta a todas las fotos, documentos, contactos, mensajes y otros datos que los usuarios chinos almacenan en la nube de Apple.



Todo ello por una nueva legislación china promulgada en 2017 que requiere que los servicios en la nube sean operados por compañías chinas, por lo que firmas como Apple se han visto obligadas a alquilar espacio de servidores dentro de China.



"Al entregar su servicio iCloud de China a una compañía local sin las garantías suficientes, las autoridades chinas ahora tienen acceso potencialmente sin restricciones a todos los datos de iCloud de los clientes chinos de Apple.



La compañía de la manzana lo sabe, pero no ha advertido a sus clientes en China de los riesgos ", dijo en un comunicado el director para Asia Oriental de Amnistía Internacional, Nicholas Bequelin. Así, agregó, "la búsqueda de ganancias de Apple ha dejado a los usuarios chinos de iCloud enfrentando enormes riesgos de privacidad".



En un guiño al icónico anuncio de 1984 de Apple, la campaña se inspira en el tema orwelliano con la frase "Todos los usuarios de Apple son iguales pero algunos son menos iguales que otros". "El influyente anuncio de '1984' de Apple desafió un futuro distópico, pero en 2018 la compañía ahora está ayudando a crear uno. Tim Cook predica la importancia de la privacidad, pero para los clientes chinos de Apple estos compromisos no tienen sentido. Es un doble pensamiento puro", apuntó Becquelin.



En el comunicado, AI asegura que el pasado 1 de febrero escribió a Apple planteando su preocupación por los cambios y solicitó a la empresa que proporcionara más información pero Apple "aún no ha respondido a la solicitud".



La legislación interna de China, asegura AI, otorga al Gobierno un acceso virtualmente ilimitado a los datos de los usuarios almacenados dentro de China sin una protección adecuada para los derechos de los usuarios a la privacidad o la libertad de expresión.



Como resultado, "los usuarios chinos de internet pueden ser arrestados y encarcelados simplemente por expresar, comunicar o acceder a información e ideas que las autoridades no aprueban".



Este anuncio se lanza unos días antes de que el presidente ejecutivo de la compañía de tecnología, Tim Cook, aterrice en Pekín para copresidir el Foro de Desarrollo de China los días 24 y 26 de marzo.



EFE