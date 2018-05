Advierten sobre el impacto de fusión T-Mobile y Sprint en EE. UU.

Defensores del consumidor en EE. UU. advirtieron que la compañía combinada que resultaría de la unión entre T-Mobile y Sprint, tercero y cuarto operador de telefonía más grandes en el país norteamericano, aumentaría las tarifas de prepago y otros planes de telefonía móvil de bajo costo.

T-Mobile y Sprint anunciaron el domingo pasado un acuerdo de acciones por un valor de 26.000 millones de dólares. Ejecutivos de las empresas confían convencer a los reguladores escépticos al presentar opciones con la nueva compañía como la creación de miles de empleos y ayudar a Estados Unidos a vencer a China en la creación de 5G, la red móvil de próxima generación.



Sin embargo, grupos de consumidores se quejaron de que el acuerdo llevaría a precios más altos y golpearía más a las personas de bajos ingresos, dejándoles menos alternativas para la comunicación.



Es probable que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. revisen el acuerdo entre las operadoras para determinar si la nueva empresa dañaría la competencia en el sector o si es de interés público.



Mientras que AT & T y Verizon dominan el mercado inalámbrico de EE. UU., T-Mobile es el más popular entre los clientes que ganan menos de 75.000 dólares por año. Además, según información de Datos de Kagan, S & P Global Market Intelligence, Sprint cuenta con el 83 por ciento de sus usuarios en ese rango de ingresos.



T-Mobile posee el 38 por ciento del mercado prepago de los EE. UU., Mientras que Sprint tiene un 16 por ciento, lo que le daría a la nueva empresa combinada un 54 por ciento, según S & P.



"Los consumidores de menores ingresos probablemente perderán la mayoría de las opciones y enfrentarán aumentos de precios rígidos porque Sprint y T-Mobile son el único juego para ellos", dijo Gene Kimmelman, presidente del grupo de defensa pública Knowledge Knowledge y ex asesor legal de los EE. UU. División Antimonopolio del Departamento de Justicia.



En su revisión antimonopolio, el Departamento de Justicia probablemente vería el mercado de prepago (de Sprint) como un mercado separado, y si lo hacen, las compañías podrían estar en una dura revisión, dijeron los expertos.



"Claramente está poniendo a un líder de más del 50 por ciento en el mercado. Eso atraerá un escrutinio serio ", dijo Caroline Holland, becaria de política pública de tecnología de Mozilla que anteriormente se desempeñó como asesora principal de competencia y relaciones intergubernamentales en la división antimonopolio del DOJ.



El presidente ejecutivo de Sprint, Marcelo Claure, dijo a Reuters que los clientes se beneficiarán de una red más sólida combinada de Sprint y T-Mobile, y los precios mejorarán debido a la mayor capacidad de la red.



"Verá que esta empresa es la mejor en prepago y pospago", dijo Claure, agregando que al crear una red mejor, la industria será más competitiva. "Creo que tenemos todo lo que necesitamos para bajar los precios y también aumentar la cuota de mercado".



Los portavoces de T-Mobile no tuvieron comentarios inmediatos. AT & T y Verizon rechazaron comentar.



REUTERS