T-Mobile y Sprint dicen que su unión será una ventaja para EE. UU.

T-Mobile y Sprint, operadores inalámbricos en tercer y cuarto lugar entre los más grandes de EE. UU, unidades de negocio de la alemana Deutsche Telekom y la japonesa Softbank, anunciaron su fusión el domingo, al lograr un acuerdo de acciones por 26.000 millones de dólares.



Los operadores defienden la fusión asegurando que podrían convencer a reguladores escépticos al crear miles de empleos y ayudar a Estados Unidos a tener una ventaja competitiva en la creación de la red móvil de próxima generación.

El acuerdo, que implica una venta total de acciones de Sprint a T-Mobile, prepara el escenario para la creación de una compañía con 127 millones de clientes que será un fuerte competidor para los dos principales operadores en EE. UU. Verizon y AT & T.



El presidente ejecutivo de Deutsche Telekom, Tim Hoettges, expresó su confianza."He estado trabajando en este acuerdo durante 7 años", dijo Hoettges a los analistas en una llamada. "Nunca hemos sido tan optimistas como lo hemos sido hoy".



T-Mobile y Sprint dijeron que esperaban completar su trato a más tardar en la primera mitad de 2019, un objetivo ambicioso dado el intenso escrutinio regulatorio de los EE. UU. al que estará sujeto. Bajo la transacción total, Deutsche Telekom tendría una participación del 42 por ciento y Softbank del 27 por ciento.



Pero la compañía alemana, como parte de un acuerdo que se extenderá por cuatro años, podrá votar por las acciones de Softbank, lo que le otorgará un control efectivo sobre el 69 por ciento de T-Mobile fusionada, y le permitirá consolidar sus resultados.



Se espera que los reguladores estadounidenses, que desafiaron en el tribunal el acuerdo de 85.000 millones de dólares de AT & T para comprar la empresa de medios estadounidense Time Warner Inc, critiquen también a Sprint y T-Mobile sobre cómo fijarán el precio de sus ofertas inalámbricas combinadas.



Según John Legere, director ejecutivo de T-Mobile y el nuevo jefe de la compañía combinada propuesta, el nuevo acuerdo creará "la red estadounidense de mayor capacidad, precios más bajos, creará empleos y mejorará el servicio en áreas rurales".



En un comunicado Legere indicó que la compañía combinada, que se llamará T-Mobile, invertirá 40 mil millones durante los próximos tres años para actualizar sus redes para acoplarse a la próxima generación de tecnología inalámbrica 5G, que se espera que tenga las velocidades necesarias para alimentar drones y autos sin conductor.



Su primera ronda de conversaciones sobre fusiones finalizó sin éxito en 2014 después de que la administración del entonces presidente de EE. UU. Barack Obama expresaran sus preocupaciones antimonopolio.



Las compañías dijeron que esperaban que los reguladores de EE. UU. Vieran los beneficios del acuerdo.



"No se trata de ir de cuatro a tres compañías inalámbricas: ahora hay al menos siete u ocho grandes competidores en este mercado convergente", dijo Legere, refiriéndose a las compañías de cable como competidores inalámbricos. "Otras compañías también se verían obligadas a acelerar sus inversiones frente a un T-Mobile-Sprint combinado", agregó.



Una portavoz del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, se negó a comentar el domingo sobre la fusión propuesta. La FCC decidirá si otorga la aprobación regulatoria del acuerdo si es de "interés público", agregó la portavoz.



AT & T no quiso hacer ningún comentario. Comcast no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios. Verizon no quiso hacer comentarios sobre los precios, pero dijo que seguía comprometido con la construcción de una red 5G.





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters