Hasta el 31 de diciembre de 2017 podrá actualizar  Windows 10 gratis

10 de noviembre 2017 , 11:18 a.m.

La actualización de Windows 10, que inició en julio 2016, es una apuesta de la compañía por mejorar la productividad y la seguridad del sistema operativo, sin embargo, algunos usuarios continúan con las versiones 7 y 8.

Para garantizar la actualización por parte de los consumidores, Microsoft ha ofrecido en su página web la descarga gratuita, sin embargo, la compañía informó que la oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2017.



Las personas que decidan no realizar la actualización no recibirán soporte oficial por parte de la compañía. Es decir, es posible que los equipos dejen de reportar las fallas en su funcionamiento, por tanto el usuario no tendrá información acerca de lo que debe solucionar.



Por ahora, según cifras de la compañía distribuidora de software, Windows 7 cuenta con más del 47 por ciento de usuarios en el mundo, convirtiéndose en el sistema operativo más utilizado de Microsoft. Por su parte Windows 10 apenas alcanza el 30 por ciento de los usuarios.



Dentro de las nuevas funciones que ofrece Windows 10, que cuenta con cinco años más de actualizaciones en seguridad que Windows 7, se encuentran la posibilidad de ver el consumo de la tarjeta gráfica desde el administrador de tareas.



A pesar de algunas de las fallas que ha presentado la más reciente actualización del sistema operativo, Microsoft les recuerda a sus usuarios que “la actualización de Windows 10 es una elección diseñada para ayudar a la gente a aprovechar el Windows más seguro y más productivo".

REDACCIÓN TECNÓSFERA