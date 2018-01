Lo bueno y lo malo de la nueva actualización de WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, presentó su más reciente actualización, que corresponde a la versión 2.17.427.

El ajuste implementa una nueva forma rápida para liberar espacio en la aplicación.



Una de las novedades se trata de guardar audios para que los usuarios los envíen cuando lo requieran, lo que permitirá corregir información de los audios, conservar la información, no olvidarla o sencillamente utilizarla cuando se necesite.



De otro lado, los usuarios tendrán la posibilidad de compartir historias hechas con Instagram, al mismo tiempo que se comparten en WhatsApp. De esta manera, el usuario no tendría que publicar dos veces la misma historia, sino que se sincronizan para compartirla en ambas plataformas.



Por el momento, la actualización está disponible únicamente para usuarios de iOS (versión 2.18.10) y, según el portal TechCrunch, se espera habilitarla para sistema operativo Android en el menor tiempo posible, pero no se aclara ninguna fecha.

Desventaja

La actualización incluye una falla que algunos usuarios de iOS ya han notado.



Debido a que la aplicación cuenta con un mecanismo de optimización en segundo plano, por sí sola decide cerrar e incluso reiniciar WhatsApp de forma constante, lo que puede eliminar los mensajes que el usuario estaba escribiendo, ya que no hace ninguna copia de respaldo.



Incluso, algunos usuarios aseguran que al actualizar WhatsApp han perdido algunos de sus chats.



La compañía no se ha pronunciado con respecto a las anomalías que presentan algunos usuarios, pero es importante que antes de realizar la actualización se haga una copia de seguridad para evitar que información importante se pierda durante el reajuste.



