'La sociedad les dice a las niñas que esas carreras son masculinas'

Desde capacitaciones en robótica hasta espacios de colaboración y visibilización de mujeres exitosas en internet. Según expertas, estas son algunas de las acciones que buscan aumentar la participación femenina en las áreas del futuro, pero el proceso debe arrancar por apoyarlas desde la infancia.



Este jueves, Día Internacional de las Niñas en las TIC, colectivos sin ánimo de lucro apoyan el objetivo propuesto por Naciones Unidas de impulsar a las niñas de todo el mundo a involucrarse y acercarse a la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología (Stem, por su sigla en inglés).

Desde 2014, el cuarto jueves de abril es la fecha conmemorativa de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU), agencia especializada de Naciones Unidas para las TIC. Se estima que desde entonces ha impactado a más de 300.000 menores con más de 9.000 eventos diferentes en 166 países.



Según expertas, las disparidades entre mujeres y hombres en el mundo de la tecnología “no ocurren por casualidad”, las niñas tienden a escoger menos carreras que son tradicionalmente presentadas como masculinas por temas culturales, sociales y económicos.



Irina Bokova, directora General de la Unesco, explicó en un informe sobre la situación de las niñas en el sector de las TIC que las menores “son retenidas por la discriminación, los prejuicios, las normas sociales y las expectativas que influyen en la calidad de la educación que reciben y las materias que estudian”



Bokova también advierte que la baja participación de niñas en áreas Stem “está profundamente enraizada y pone un freno perjudicial al progreso hacia el desarrollo sostenible”.

La sociedad ha dicho a las niñas que esas carreras no son suyas porque son carreras masculinas FACEBOOK

TWITTER

Sobre las limitaciones, Angélica Contreras, directora del capítulo de Mujeres de la Internet Society, asegura que “la sociedad ha dicho a las niñas que esas carreras no son suyas porque son carreras masculinas. Pero además, cuando ya están dentro de esas carreras se ven expuestas a actitudes hostiles y violentas. Las pocas inscritas son controladas, criticadas y subvaloradas por sus compañeros”.



Contreras explica también el acceso a la educación y las posibilidades económicas son retos. “Algunas menores deben trabajar para ayudar en los gastos de la familia, otras no tienen acceso a computadores o tabletas propias para navegar desde su casa o no tienen internet. Estamos hablando de niñas que, por ejemplo, no pueden ir a estudiar y mucho menos inscribirse en escuelas privadas”.

Angélica Contreras, directora del Women SIG de ISOC y de la revista digital QuintaEsencia Foto: Brett Gundlock / ISOC

Para Joanna Prieto, directora de Geek Girls Latam, una organización social que trabaja en la inclusión y el empoderamiento tecnológico de las niñas, las jóvenes no encuentran mujeres que las inspiren, debido a una falta de visibilización de modelos a seguir. Con frecuencia, entre los 9 y los 15 años, las menores empiezan a perder interés hacia la ciencia y la tecnología debido a los estereotipos que encuentran en la sociedad y que son reforzados en el hogar y las escuelas.



Prieto asegura que el sector tecnológico y la industria que cobija las carreras Stem representan para las mujeres una gran oportunidad de tener una carrera próspera. "Esta industria es la que está impulsando la mayor transformación de la historia. Hay ventajas de empoderamiento económico al tener opciones y remuneraciones mejores que en otros sectores. Además, hay la posibilidad de trazar un plan profesional de largo alcance porque es el sector que más se está movilizando y las mujeres podemos ser agentes de cambio allí", explica.

Joanna Prieto, directora y co-fundadora de Geek Girls Latam. Foto: Cortesía de GGL

Para mí, programar es como un superpoder: Todo lo que sueñes puede ser realidad con líneas de código FACEBOOK

TWITTER

Desde Codies, una organización que se enfoca en promover el talento técnico en las jóvenes profesionales, Camila Gaitán asegura que los equipos diversos tienen mejores desempeños y resultan más efectivos para las empresas porque abarcan diferentes puntos de vista.



“El dedicarse a cualquier área de Stem, software, matemática, estadística, entre otros, tiene muchas ventajas. Hay mucho por crear. Para mí, programar es como un superpoder: Todo lo que sueñes puede ser realidad con líneas de código", indica.

Camila Gaitán, cofundadora de Codies. Foto: Cortesía Codies

¿Qué se puede hacer?

Según las expertas, la clave está en romper estereotipos desde la primera infancia. Geek Girls Latam (GGL) y Women SIG ISOC conmemoran esta fecha, pero aunque lo hacen de forma independiente, tienen en común que son organizaciones sin ánimo de lucro, dirigidas por mujeres.



GGL estará dirigiendo talleres presenciales de robótica y programación en el lenguaje Scratch en Bogotá, Tenjo y Cajicá para unas 150 niñas. Además de la actividad, el colectivo tiene talleres permanentes dirigidos a niñas, jóvenes y mujeres donde pueden aprender de tecnología y conocer el trabajo de las empresas de primera mano.



“Buscamos romper las barreras que se generan por esos estereotipos de género y que las menores se vean liderando empresas de tecnología. Nuestra intención es formar niñas creativas, fuertes, independientes y capaces de afrontar este proceso que estamos viviendo y el futuro que estamos construyendo”, cuenta Prieto.

Formar niñas creativas, fuertes, independientes y capaces de afrontar este proceso que estamos viviendo FACEBOOK

TWITTER

El Women SIG, que se conformó en 2017, está trabajando en actividades digitales. Para el día de la mujer realizaron una jornada de ‘Tweetchat’ que involucró a mujeres que trabajan en el sector en una serie de entrevistas dinámicas a través de Twitter. Para esta ocasión, el grupo ha convocado a las participantes a una ‘Editatón’ de Wikipedia, que tendrá lugar en 11 'nodos' el próximo 28 de abril.



Durante esa actividad, las participantes escribirán, presencial o remotamente, las historias de otras mujeres líderes en el sector en sus idiomas nativos. El objetivo es narrar los logros femeninos, por y para mujeres, impactando en el reconocimiento de la presencia femenina en el mundo de la tecnología dentro de la enciclopedia virtual.



Para el mes de agosto, Codies organiza el primer ‘Latinity’ en Colombia. El evento, que se realizó anteriormente en Chile y Perú, reunirá durante dos días a mujeres que trabajan en el sector y a niñas y jóvenes de colegios interesadas en la tecnología para conversar con expertas y conocer proyectos de investigación. Se espera una asistencia de más de 400 personas. Según Gaitán, "será una oportunidad para unir esfuerzos inspirar a las mujeres a involucrarse en las temáticas, pero también para relacionarse y generar nuevas amistades y oportunidades laborales".

LINDA PATIÑO

En Twitter: @LinndaPC