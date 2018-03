Investigan accidente fatal con carro Tesla de piloto automático

28 de marzo 2018 , 08:56 a.m.

Un choque fatal y el incendio de un vehículo Tesla cerca de Mountain View, California, que ocurrió la semana pasada, provocó una investigación federal. Así lo anunció este martes la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (NTSB por su sigla en inglés).



El anuncio ocurre en un momento en el que el Estado de Arizona prohibió a Uber realizar las pruebas de su conducción autónoma en las calles y en el que el fabricante de chips Nvidia anunciara también que suspende las pruebas de software de autocontrol en todo el mundo.

Frente al hecho, las autoridades no tienen claridad sobre si el sistema de control automático de Tesla estaba manejando el automóvil en el momento del accidente, que dejó a un hombre de 38 años muerto e involucró a otros dos autos.



Según la Patrulla de Caminos de California el vehículo Tesla Model X de propulsión eléctrica se estrelló contra una división de la autopista. Luego fue golpeado por un Mazda antes de chocar con un Audi. Las baterías de litio de Tesla se incendiaron y los funcionarios de emergencia consultaron a los ingenieros de la compañía antes de determinar cómo extinguir el fuego de la batería y mover el vehículo de manera segura.



Los vehículos de la compañía de Elon Musk trabajan con un sistema de 'piloto automático' que permite automatizar algunas tareas de conducción. Esta es la segunda investigación de campo de la NTSB sobre una falla de un vehículo Tesla desde enero. La investigación actual incluye el estudio del fuego posterior al choque y de la retirada del vehículo de la escena.



El piloto automático de Tesla permite a los conductores, bajo ciertas condiciones, sacar sus manos del volante por períodos prolongados. Aún así, Tesla requiere que los usuarios acepten mantener sus manos en la rueda "todo el tiempo" antes de que puedan usar el piloto automático.



Aunque la NTSB puede hacer recomendaciones de seguridad, pero solo la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras (NHTSA por su sigla en inglés) puede ordenar a los fabricantes de automóviles que retiren vehículos inseguros si no solucionan los defectos de seguridad de manera oportuna. Antes de que la agencia pueda exigir un retiro debe abrir una investigación formal, un paso que aún no ha tomado.



Tesla se manifestó en un comunicado que cooperarán con las autoridades y se encuentran trabajando para establecer los hechos del incidente.



Después de las revelaciones, las acciones de Tesla cayeron un 8,2 por ciento para cerrar en unos 279.18 dólares este marte, el cierre más bajo de la compañía en casi un año. Por su parte, las acciones de Nvidia cerraron con una baja del 7,8 por ciento.



*Con Reuters