Conozca 30 datos curiosos sobre internet y la web

Desde 2005, cada 17 de mayo, varios países del mundo celebran el Día de Internet. En esta fecha se llevan a cabo eventos cuya finalidad es rendir tributo a este sistema de comunicación e información. Como parte de este día, le contamos 30 datos curiosos sobre internet y sobre la World Wide Web:

1. En agosto de 1962, Joseph Carl Robnett Licklider, un científico de la computación cuya base de trabajo era el Massachusetts Institute of Technology (MIT), envió una serie de memorandos discutiendo un concepto denominado 'Galactic Network'. Licklider visualizaba un mundo de computadores interconectados por medio de los cuales se podría obtener rápido acceso a datos y a programas desde cualquier ubicación. Fue el primer esbozo de lo que hoy es internet. En ese entonces existían alrededor de 10.000 computadores.



2. Internet es la versión corta de una serie de conceptos que empezaron a emerger desde la década del sesenta. En 1974, la palabra 'internet' apareció por primera vez en un libro bautizado 'Internet Transmission Control Program'. Proviene del concepto 'internetworking' o 'inter-system-networking'.



3. Se han registrado 5.300 millones de búsquedas relacionadas con pornografía desde 2015, según la plataforma Covenant Eyes. Nueve de cada diez usuarios acceden a contenido pornográfico gratuito y un 25 por ciento de los usuarios con móviles admite tener contenido para adultos en sus dispositivos.



4. El primer correo fue enviado por Raymond Samuel Tomlinson. Este programador, nacido en Ámsterdam (Estados Unidos), implementó un programa en el sistema Arpanet (el precursor de internet), que permitió enviar correos electrónicos entre dos usuarios ubicados en diferentes servidores. Para separar el nombre de usuario del nombre de la máquina, usó el símbolo @. Tomlinson no recuerda qué contenía el primer correo porque tan solo se trató de una prueba. Sin embargo, en una entrevista dijo que había sido algo como 'QWERTYUIOP'.



5. La web no es sinónimo de internet. Gracias a internet (una vasta red de computadores interconectados) existe la web. La web es un sistema que vincula documentos que cuentan con recursos multimedia, hipervínculos, entre otros.



6. Tim Berners-Lee, un ingeniero británico, creó el 12 de marzo de 1989 un documento que planteaba un sistema de hipertexto global que hoy conocemos como World Wide Web (WWW). Se trató de una forma diferente de organizar la información e integrar los servicios existentes en un solo lugar. Berners-Lee ahora es conferencista y defiende la neutralidad de la red.

Tim Berners-Lee durante una conferencia en el pasado Dell EMC Forum, llevado a cabo en Las Vegas. Foto: Dell EMC

7. Se espera que en el 2019 existan 3.900 millones de personas conectadas a internet, es decir, el 51 por ciento de la población mundial, según Cisco. En la actualidad, hay 3.636 millones de usuarios conectados (el 40 por ciento), según Internet Live Stats. En el año 2000 había 414 millones. Se llegó a 1.000 millones en el 2005. En 1995, solo el 1 por ciento de las personas contaba con conexión a la web.



8. Existen casi 1.200 millones de sitios web, según Internet Live Stats y solo hoy ya han 'hackeado' 32.000 sitios web, según la misma plataforma



9. Según Internet Live Stats, el único país donde el 100 por ciento de la población tiene intenet es Islandia. En Colombia, el porcentaje se ubica en 56,9 por ciento, por detrás de Venezuela, con el 57,9 por ciento, Uruguay (65 por ciento), Brasil (66,4 por ciento) y Argentina (69,2 por ciento). En China hay el mayor número de personas conectadas (721 millones) pero eso solo representa el 52,2 por ciento de sus habitantes.



10. Se envían 7.616 trinos cada segundo. En ese lapso, 782 fotos de Instagram son subidas, se llevan a cabo 2.588 llamadas por Skype .se transfieren 45.000 GB de datos, se ven casi 70.000 videos de YouTube y se envían 2,5 millones de correos electrónicos.



11. Hay 1.940 millones de usuarios en Facebook y es la red social más usada en el planeta. Le siguen WhatsApp y Facebook Messenger, con 1.200 millones. YouTube tiene 1.000 millones y le siguen WeChat, con 889 millones y QQ con 868 millones. Instagram ya alcanzó los 700 millones.



12. Para el 2019, se estima que existirán 371 millones de usuarios de internet en América Latina, según Cisco. Habrá 1.911 millones de dispositivos. De ellos, 517 millones serán móviles.



13. El tráfico de datos móviles crecerá 10 veces desde el 2014 hasta el 2019. El tráfico de datos móviles alcanzará los 2,0 exabytes.



14. Las tres contraseñas más usadas en el mundo son '123456', 'password' y '12345, según la empresa experta en aplicaciones de seguridad SplashData.



15. El MP3 fue inventado en 1991, pero su popularidad se elevó gracias al sistema de intercambio de archivos Napster, creado en 1998, al reproductor Winamp y, posteriormente, a la primera generación del iPod.

Winamp contribuyó a que el MP3 se popularizará en la década pasada. Foto: Captura de pantalla

16. La primera webcam de la historia fue utilizada para hacer seguimiento de la operación de una máquina de café. Fue implementada en el laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge. Los ingenieros querían saber si el café ya estaba listo antes de bajar por él -la máquina se encontraba en otro piso-.



17. El primer dominio registrado fue Symbolics.com. Fue activado el 15 de marzo de 1985 y aún se encuentra en línea.



18. El primer tuit fue enviado el 21 de marzo de 2006. La principal razón por la que la plataforma de micro-blogging adoptó el límite de 140 caracteres respondió a la naturaleza del sistema en sus inicios: como se trataba de una red basada en SMS, fue necesario adaptarse a las restricciones existentes: los operadores limitaban este método de comunicación a máximo 160 caracteres. Dejaron 20 caracteres libres para que se pudiera incluir el nombre de usuario.



19. El primer video de YouTube fue subido el 23 de abril de 2005. Se llama “Me at the Zoo”. El autor fue Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma. https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw



20. Cada segundo, se crean doce nuevos virus informáticos, según la empresa de seguridad informática Kaspersky.



21. Robert Tappan Morris creó el primer ‘gusano’ (worm en inglés) de la historia. Su propósito, en principio, era benévolo: Morris quería determinar la dimensión de internet. Sin embargo, su programa tenía un error que transformó el 'gusano' en un 'virus' dañino capaz de inutilizar equipos de cómputo. Afectó a 6.000 computadores en 1988. Lo daños se estiman en 100 millones de dólares. El hecho inspiró los ataques de denegación de servicio (DdoS).



22. 'WannaCry' está lejos de ser el programa malicioso más dañino de la historia. En mayo del 2000, millones de usuarios de Windows recibieron un correo electrónico con el asunto ‘ILOVEYOU’. Al abrir el archivo adjunto, se disparaba un programa malicioso que alcanzó 50 millones de infecciones en casi dos semanas. Fueron afectadas organizaciones como la CIA, el Pentágono y el Parlamento Británico. Los creadores de ‘ILOVEYOU’, dos jóvenes filipinos, se salvaron de multa o arresto porque en ese momento no había legislación sobre ciberseguridad en Filipinas.



23. El creador de Netflix, Reed Hastings, concibió la idea de negocio de la plataforma en 1997. Fue producto de una multa de 40 dólares impuesta por BlockBuster. Hastings se demoró más de la cuenta en entregar la película 'Apollo 13' y ello le acarreó una penalidad, de modo que quiso inventar un servicio que eliminara la existencia de límites de tiempo para disfrutar de los mejores productos cinematográficos.



24. El meme más popular de internet es 'Y U NO', con más de 2'200.000 piezas creativas inspiradas, según Digitaltrends.com. Lo sigue el de Futurama Fry, con 1'400.000 piezas.



25. El informe 'Estado de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe 2016 de la CEPAL' reveló que en América Latina el número de hogares conectados a Internet creció 14,1 por ciento en promedio anual en los últimos cinco años y según Internet World Stats, 10,3 por ciento de usuarios de Internet en el mundo se encuentran en esta región.

Esta era la pantalla que aparecía con el virus ILOVEU. Foto: YouTube

26. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reveló que, al cierre de 2016, habían 28,7 millones de conexiones a internet de banda ancha. De esta cifra, 15,3 millones de conexiones corresponden a la modalidad de suscripción, sea fija o móvil, y 13,4 millones son por demanda móvil.



27. Así se escuchaba un módem telefónico

28. Hay una explosión de divisas virtuales. La bitcóin, que costaba 400 dólares a comienzos de 2016, ya se cotiza en 1.800 dólares por unidad. Ethereum, otro tipo de moneda electrónica, ya vale 90 dólares por unidad.



29. El 'ransomware' no es nuevo. Se sabe de su existencia desde 1989, aunque su uso para extosionar se extendió desde 2013. En Colombia, hubo un aumento de casi 600 por ciento en los casos de cibersecuestro entre 2015 y 2016.



30. El programa malicioso WannaCry afectó a más de 250.000 computadores de más de 170 países del mundo. Las pérdidas por el ataque se estiman en 4.000 millones de dólares aunque los cibercriminales solo lograron un botín estimado de 60.000 dólares.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera

@EdgarMed en Twitter