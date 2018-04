Malasia aprueba que sea ilegal la propagación de noticias falsas

03 de abril 2018 , 09:41 a.m.

03 de abril 2018 , 09:41 a.m.

Malasia aprobó el proyecto de ley que castiga a los ciudadanos que utilizan las publicaciones digitales para difundir noticias falsas con multas de 127 mil dolares y la posibilidad de ser sentenciado a prisión con una condena de hasta seis años.

El proyecto Anti-Fake News fue liderado por el primer ministro Najib Razak y aprobado por la Cámara Baja del Parlamento de Malasia, a pesar de las críticas que recibió por parte de opositores y activistas que ven en la iniciativa un nuevo instrumento de censura que obstaculiza la libertad de expresión e intenta ocultar la participación de Najib en un escándalo de miles de millones de dólares, aseguran.



La ley malaya define las noticias falsas como “noticias, información, datos e informes que son total o parcialmente falsos”. Incluye historias, videos y contenido de audio.



El senado recibirá la ley que inicialmente especificaba una pena máxima de 10 años como castigo para los infractores, y que finalmente se redujo a seis años de cárcel, según el diario local The Star.



Las personas que recibirán el castigo no tienen necesariamente que ser de Malasia, pueden ser infractores que incumplan la ley por escribir noticias falsas que involucren al país y a su gente. Los casos serán manejados por un proceso judicial independiente.



Malasia es uno de los primeros países en implementar una prohibición estatal que castiga la propagación de contenido falso. Alrededor del mundo se intenta combatir con la desinformación digital en sus naciones, como lo hizo Alemania el año pasado, que presentó un plan que multó a las plataformas de redes sociales si no actuaban en contra de las publicaciones que contenían discursos de odio.



Sin embargo, en Filipinas se intentó tomar medidas para atacar las noticias falsas en su propio país, pero se detuvo el proyecto porque dijeron que prohibir determinado contenido sería “inconstitucional”.

TECNÓSFERA*