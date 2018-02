Luz baja, cámara, acción

Tomar fotografías casi profesionales mientras amanece o anochece puede ser un verdadero desafío para algunas personas que prefieren la luz natural.



Afortunadamente, compañías como Samsung han potencializado las cámaras de sus equipos con todo lo necesario para capturar imágenes increíbles mientras el resto de las personas duermen.



Es por eso, que una de las grandes apuestas de la firma surcoreana tiene que ver con la implementación de la función super low light en los dispositivos, un aplicativo que permite que el lente capture la mayor cantidad de luz posible, sin ayuda de elementos o factores externos, obteniendo de esta manera una buena fotografía.



Por lo tanto, a la hora de elegir un celular es importante tener en cuenta el nivel de apertura de diafragma o lente, el cual se representa con la letra ´f´. Un detalle que puede resultar confuso es que mientras más pequeño sea ese número su apertura es mayor, por lo tanto, se obtendrá más iluminación.



Otra de las razones por las que las cámaras de los celulares Samsung producen imágenes de calidad con condiciones de poca iluminación, se debe a que los sensores que utilizan son de los más grandes del mercado móvil. Y es que según expertos, un sensor de buen tamaño permite que la cámara deje entrar mucha más luz.

Cómo sacarle provecho al super low light y no morir en el intento

Para nadie es un secreto que las cámaras fotográficas, en especial las de los teléfonos celulares, no son tan adaptables como el ojo humano. Pero ¿cómo saber si la cámara de un celular es buena o no? Si bien la calidad es una combinación entre un buen hardware y un buen software que permita procesar rápidamente esas imágenes, aunque cabe resaltar que el aspecto clave pasa por el lente.



Por esta razón, compartimos unos consejos para tomar fotografías de noche y en interiores, obteniendo los resultados esperados:



• Colocar el smartphone sobre una superficie plana



Debido a que la imagen que se intenta capturar no es tan definida como podría serlo con mejor iluminación, mientras más estable se mantenga el teléfono, más nítido será el resultado. También es recomendable usar el temporizador para tomar fotografías sin que estas se muevan.



• Mayor luz, mejores fotos



La manera de usar la iluminación disponible hace la diferencia entre una buena toma y una inolvidable, y más si se trata de luz natural. Sin embargo, su amplio sensor, combinado con su apertura de diafragma, convierten a los teléfonos Samsung en uno de los celulares del mercado que mejor afronta una foto en condiciones de poca luz o mala iluminación.



• Equilibrio perfecto



La fotografía con poca luz trata de captar el ambiente. Ajustar la exposición y el balance de blancos puede hacer una gran diferencia, y es fácil de hacer en modo manual en los smartphones que ofrecen esta función. Además, esto permite que las fotografías salgan perfectamente enfocadas en todo tipo de situaciones, aún a pesar de fotografiar objetos en movimiento o del movimiento natural al momento de tomar el celular en las manos.

Tecnología dual y super low light van de la mano

Adicionalmente, la compañía surcoreana introdujo una nueva tecnología llamada Dual Pixel en sus más recientes modelos, lo que significa que cada pixel en el sensor tiene dos fotodiodos en lugar de uno solo, como ocurre en el resto de las cámaras móviles. Esto significa que los equipos de alta gama de esta marca son capaces de enfocar tan rápido como el ojo humano, al mismo tiempo que dejan entrar la mayor cantidad de luz posible, lo que representa un trabajo complementario dentro del sistema de super low light.



De esta manera, los usuarios y amantes de la fotografía pueden obtener imágenes muy nítidas con gran contraste y mucho detalle, aún a pesar de que se esté en interiores con mala iluminación, logrando resultados profesionales de forma automática, simplemente apuntando al objeto que se quiere fotografiar.



Y es que en la actualidad, las personas pasan mucho más tiempo en interiores donde hay poca luz o en lugares donde la iluminación no es la adecuada. Por eso, es determinante contar con un celular que permita tomar las mejores fotografías sin preocuparse de que estos recuerdos queden guardados con partes borrosas o mala calidad.