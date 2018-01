Los drones llegan para revolucionar el mundo de la fotografía

29 de enero 2018 , 12:00 a.m.

29 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Si bien los robots voladores no tripulados llevan más de una década apoyando principalmente labores bélicas, de cartografía, de mensajería o de simple diversión, entre muchos otros, en los últimos años se han convertido en herramientas muy apetecidas en el campo de la fotografía.



Y es que gracias a estos dispositivos todas las personas tienen ahora la posibilidad de capturar impresionantes imágenes panorámicas, sin la necesidad de hacer una gran inversión en un medio de transporte aéreo gigantesco como un helicóptero o un complejo equipo de trabajo como una grúa.

En consecuencia, las grandes compañías fabricantes de estas máquinas han comenzado a inundar el mercado con dispositivos para satisfacer los gustos y necesidades de los aficionados y los profesionales de la fotografía, por lo que en la actualidad se encuentra un gran portafolio de estos y resulta importante tener en cuenta algunos consejos para comprar el más adecuado.

Tenga en cuenta

Si está considerando comprar un dron , debe tener en cuenta que existen varias referencias que sirven para distintas tareas.



Los recreativos están diseñados para aprender a pilotar, por lo que generalmente cuentan con menor número de rotores y son los de menor costo. Después están los semi-profesionales que están elaborados para tareas más complejas, entre ellas, la que nos interesa: tomar fotografías o capturar videos.



Estos generalmente están equipados con cámaras que suelen manejar sensores de entre doce y veinte megapíxeles y resoluciones que van desde HD hasta 4K. Luego están los modelos profesionales que también se usan para grabar video, pero con el fin de generar material para cine o televisión.



Estos también graban hasta 4K, pero, a diferencia de sus antecesores más inmediatos, brindan la opción de cambiarles otros aspectos de las cámaras, como los lentes y el zoom óptico, entre muchas otras características que mejoran la experiencia de grabación.



Después vienen los drones de gama alta o industriales, que son los más grandes y tienen entre seis u ocho motores y permiten cargas de hasta 6 kilos. Por eso se les pueden montar cámaras de grandes dimensiones con resoluciones que van hasta 5,2K, un nuevo formato de mayor resolución.

Además…