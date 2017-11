Los celulares con las mejores cámaras del 2017

15 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

15 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.



El auge de los teléfonos inteligentes no solo impactó la forma de comunicarse, sino también la industria de la fotografía. La calidad de la cámara, definitivamente se ha convertido en uno de los aspectos más importantes para las personas en todo el mundo a la hora de elegir su próximo dispositivo móvil.



Por eso, desde hace más de una década, cuando aparecieron los primeros celulares con capacidad para tomar fotografías, las compañías iniciaron un vertiginoso proceso para crear año tras año smartphones que capturen imágenes y graben videos cada vez más nítidos y coloridos, alcanzando resultados verdaderamente extraordinarios.​

En consecuencia, cada vez son menos las personas que compran una cámara compacta; las analógicas quedaron como objetos de colección y las digitales pasaron a ser propias de fotógrafos profesionales, ya que los celulares se convirtieron en un sustituto perfecto para captar los mejores momentos de los ciudadanos del común.



En resumen, las cámaras se han convertido en una herramienta primordial para los compradores a la hora de elegir su nuevo celular, sin embargo la gran oferta con la que cuenta el mercado actualmente hace necesario tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de escoger el dispositivo adecuado. Linio le ayuda a descubrir los mejores.



Para eso, Linio, la tienda online con mayor crecimiento en la región, presenta una selección de tres de los smartphones mejor calificados en este aspecto, en el ranking de DxOMark, una de las principales consultoras evaluadoras internacionales de cámaras fotográficas, el cual elogia en su listado del 2017 al modelo Google Pixel, con 98 puntos sobre 100, superando a los demás.

Los mejores