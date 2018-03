Facebook no fue condenado por censurar la obra 'El origen del Mundo'

16 de marzo 2018 , 09:34 a.m.

Facebook duró cinco años en la cuerda floja con Francia por censurar la cuenta de un usuario que compartió el cuadro 'El origen del Mundo' célebre pintor francés Gustavo Courbet, en el que se representa en primer plano la entrepierna y el abdomen de una mujer.

Este martes, el Tribunal de Gran Instancia de París consideró que Facebook usó una cláusula abusiva para cerrar el perfil del demandante, pero no condenó a la red social al pago de ninguna indemnización ni a la reapertura de la cuenta clausurada.



Todo comenzó el 27 de febrero de 2011, cuando Facebook cerró la cuenta del profesor Frédéric Durand-Baïsses al publicar en su perfil la imagen de "L'Origine du Monde" (El Origen del Mundo), la obra del pintor realista Gustave Courbet, junto con un enlace para ver un artículo sobre la historia de la pintura.



Durand demandó a la red social por haber "violado la libre expresión" y clausurado su cuenta "sin previo aviso ni justificación". Su abogado, Stephane Cottineau, argumentó que la pintura era "una obra importante" que es "parte del patrimonio cultural de Francia".



El gigante estadounidense negó que se tratara de una cuestión de censura de la célebre obra de arte y argumentó que el cierre de la cuenta fue por una violación de las condiciones de uso del perfil por usar un pseudónimo.



Facebook batalló para tratar de evitar la justicia francesa con el argumento de que la empresa solo podía ser juzgada en Estados Unidos porque se encontraba domiciliada en California. Sin embargo, en febrero de 2016, el Tribunal de Apelación de París determinó que la justicia francesa era competente para juzgar a la red social.



Después de la larga disputa sobre la denuncia de censura por parte de Facebook, el tribunal francés emitió su fallo de no condenar a la red social. La decisión fue tomada porque el tribunal consideró que el dueño del perfil clausurado no sufrió ningún prejuicio por ello, ya que pudo crear uno nuevo de forma inmediata.



Por su parte, Durand, que reclamaba una indemnización de 20.000 euros (24.758 dólares) por el cierre de su cuenta, afirmó que sufrió un perjuicio ya que al perder su perfil, también perdió los documentos que tenía almacenados en él. El demandante anunció a través de sus abogados que recurrirá a los medios necesarios para que la red social sea condenada por violar la "libertad de expresión".





