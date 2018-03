Brainz, primera compañía colombiana en ser adquirida por Jam City

Jam City, estudio de videojuegos, expande sus horizontes de juegos móviles al adquirir los activos de Brainz, un desarrollador colombiano de juegos móviles y creador del juego World War Doh.

El equipo de Brainz se unió a Jam City, con sede en Los Angeles, para continuar desarrollando el World War Doh. Jam City es un estudio referente para Hollywood por el desarrollo de juegos móviles con marcas como Harry Potter, Family, Guy, Marvel Avengers y Futurama.



Con sede en Bogotá, Brainz ha lanzado cuatro videojuegos para dispositivos móviles y a la fecha suma más de 5 millones de descargas en 160 países del mundo.



El juego ‘World War Doh’ fue galardonado con el premio "Best of 2017" de Apple en la categoría Tech and Innovation en Latinoamérica, así como el premio "Best In Show: Audience Choice" en la conferencia 2017 Casual Connect USA.



Para Chris De Wolfe, cofundador y CEO de Jam City, “el negocio es una oportunidad única para la compañía de trabajar con un equipo creativo de clase mundial como el de Brainz, en el desarrollo y lanzamiento de World War Doh, videojuego con alto valor de producción, contenido y características sociales únicas”.



Jam City lanzará World War Doh en todo el mundo a finales de 2018. Los términos del acuerdo no fueron revelados.