Humanos y máquinas creando juntos, la visión de IBM sobre el futuro

Una era en la que los datos son claves y en la que las organizaciones deben trabajar en el aprendizaje exponencial. Así describió Ginni Rommetty, CEO de IBM, el momento de inflexión social que vive el mundo con la tecnología.

"Este es un momento que tiene el potencial de cambiarlo todo. Es el momento de aprender exponencialmente y convertirse en disruptores", dijo Rommetty durante el IBM Think 2018, que se realiza esta semana en Las Vegas, Estados Unidos.



Según la ejecutiva, vivimos en una era de datos en la que no solo unos pocos pueden salir victoriosos. Aseguró que el poder de las personas sobre sus datos tomará relevancia y que la integración de las tecnologías en el flujo de trabajo en los negocios puede no solo estimular un crecimiento exponencial de los mismos sino que llevará a transformación laboral.



"Esta es una era de humanos más máquinas no de humanos versus máquinas", enfatizó.



Con los avances en inteligencia artificial, algunas empresas en el mundo han mejorado su servicio de cara al cliente y la administración de procesos. Durante el Think 2018, el primer evento centralizado de IBM, la compañía reunió miles de asistentes para abordar avances en campos que van desde la seguridad en la nube y el reconocimiento visual hasta la computación cuántica y de blockchain.



"Cuando hablo de una era de humanos y máquinas es porque en nuestras numerosas investigaciones hemos encontrado que cuando trabajan juntos, cuando la tecnología apoya el trabajo humano, los resultados y el éxito es mucho mayor que cuando trabajan solos los humanos o solas las máquinas. Ayudar a las personas a realizar un mejor trabajo significa una victoria", agregó.



Rommetty aseguró que, a diferencia de otros momentos históricos en los que la tecnología ha transformado el mundo laboral, cambiando y reemplazando algunas labores, el momento actual llevará a un cambio en el "100 por ciento de los trabajos".



"Estamos convencidos de que en el mundo del blockchain y de la computación cuántica es donde debemos estar", precisó la ejecutiva.



Además de destacar la importancia de utilizar la tecnología para llevar el aprendizaje a las organizaciones y buscar crear conocimiento con el análisis de datos, dijo que hay temas críticos, como la seguridad de los datos, la confianza y la responsabilidad.



Entre otros anuncios la presidenta de IBM aseguró que habrá una expansión en la nube privada que ofrecen, que permitiría "ingestar 100 veces más datos que cualquier otra opción en el mercado".



Así mismo anunció una gran integración de Watson con Apple. En adelante, los desarrolladores de la compañía de la manzana podrán correr sus aplicaciones e incluir elementos de inteligencia artificial del modelo preentrenado de IBM.



En el escenario del Mandalay Bay Centre, también empresarios como Lowell McAdams, director ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon; Michael J. White, de la empresa de logística Maersk, y David Mckay, director del Royal Bank in Canadá, hablaron sobre cómo la tecnología ha representado avances para sus estrategias de negocio.



White habló sobre cómo aplicando blockchain en mercados como el transporte y la logística se puede optimizar la ruta de la entrega de productos como el aguacate.



McAdams se refirió al desarrollo de redes de quinta generación y su impulso para el internet de las cosas y las ciudades inteligentes.



Por su parte, Mckay tocó el tema de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a procesar y sacar valor agregado de los datos e impulsar los negocios "de una manera nunca antes vista".



La presidenta de IBM cerró su intervención realizando un llamado al papel que cada una de las personas puede jugar en el futuro que está por llegar. "Hay un punto de inflexión para los negocios, para IBM misma y para la sociedad. Nuestra gran apuesta son ustedes, para que en esta era de datos puedan aprovechar la oportunidad, crecer exponencialmente y convertirse en disruptores".



LINDA PATIÑO

Las Vegas, EE. UU.