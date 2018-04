Huawei podría tener su propio sistema operativo para móviles

Huawei trabaja en el desarrollo de su propio sistema operativo móvil desde que ZTE se enfrentó a una investigación estadounidense en el año 2012, según el medio South China Morning Post.

Las marcas Huawei y ZTE se encuentran en conflicto con Estados Unidos. En el caso de la segunda es probable que Google se vea obligada a no certificar sus teléfonos, por lo que no tendrían acceso a Google Play y al resto de aplicaciones de la compañía.



Por ahora, Huawei no atraviesa la misma situación, sin embargo, las fuentes aseguran que la compañía se preparó ante el peor escenario desde el 2012 con el desarrollo de un sistema operativo alternativo.



La compañía no ha lanzado este sistema operativo porque no está a la altura del nivel de calidad y compatibilidad de aplicaciones de Android, agregaron las fuentes.



Huawei no ha confirmado ni negado la existencia del software, pero no seria sorprendente que la compañía tuviera su propio sistema operativo, pues ya tiene sus

procesadores personalizados cortesía de HiSilicon.



La compañía utiliza hardware de terceros para algunos dispositivos por lo que podría dejar de lado los productos estadounidenses, sin embargo, eso no quiere decir que abandonar Android sería fácil, ya que perdería el acceso a los servicios de Google.

TECNÓSFERA