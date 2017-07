Haga sus propios paneles solares, In The Loop le enseña cómo

Seguro sabía que actualmente existen autos, casas y hasta celulares que funcionan con paneles solares, pero ¿sabía que, según expertos, una hora de sol basta para abastecer de energía a todo el mundo durante un año?



A pesar de esto, todavía existen muchas personas que no utilizan paneles solares. Puede que algunos no tengan por el mito de su alto costo o porque simplemente no saben mucho del tema. Lo cierto es que puede comprarlos desde 49.000 pesos o fabricar uno de gran potencia para su hogar y todas sus necesidades desde 200.000.



Hacer su propio panel solar es más fácil de lo que pensaba, In The Loop se lo explica en la siguiente imagen:

Foto: In The Loop

¿Dónde encuentro los materiales?

Las células puede pedirlas por internet o comprarlas en tiendas especializadas como: Solen Technology o Hybrytehc; los demás materiales los consigue en una ferretería.



Este es un panel de energía solar fotovoltaica (son los utilizados en los automóviles solares y son los favoritos por la industria aeroespacial para sus satélites. Es la tecnología que más se utiliza en el mundo para la producción de energía eléctrica, tanto en la generación a gran escala de las granjas solares como en sistemas industriales y residenciales).

Para un panel de 60 watts (que es lo que requiere un hogar promedio) necesitará hacer un panel con al menos 118 placas solares.

¿Vio lo fácil que es?

Recuerde que con paneles solares todos cuidamos el medio ambiente, convirtiendo la luz solar en energía eléctrica para ser usada en el hogar o en las industrias de forma infinitamente renovable. Estos pequeños generadores de energía no requieren de mayor mantenimiento, ya que no tiene partes mecánicas que se dañen con facilidad. Su vida útil puede estar entre los veinte y los treinta años, así que si se analiza el largo plazo, definitivamente son una buena inversión.



