Google ahora compra más energía renovable de la que consume

Google anunció en una publicación de blog que la compra de energía eólica y solar excedió la cantidad de electricidad usada en sus oficinas y centros de datos en todo el mundo durante el 2017.

Google utilizó alrededor de 7 teravatios-hora de electricidad para ejecutar todas sus operaciones globales el año pasado, y capto incluso más que eso, de acuerdo con Neha Palmer, su jefa de estrategia energética.



Si bien parte de la motivación es avanzar en los objetivos de sostenibilidad, también están descubriendo que la energía limpia es a menudo la electricidad más barata disponible.



Google dice que está ayudando a impulsar el desarrollo de proyectos de energía limpia, alentando a otras compañías a seguir su ejemplo.



La empresa planea cinco nuevos centros de datos en Estados Unidos este año, por lo que Palmer espera que la companía firme mas acuerdos de compra de energía.



"Nuestro consumo eléctrico es la mayor parte de nuestra huella de carbono", dijo Palmer en una entrevista telefónica. "El programa de energía renovable que tenemos es la mejor manera de mitigar nuestro impacto de carbono".



Google y Palmer firmaron acuerdos a largo plazo por un record de 5,4 gigavatios de capacidad limpia a nivel mundial el año pasado, de acuerdo con Bloomberg New Energy Finance, lo que representa un aumento frente a los 4,3 gigavatios en 2016. Eso es suficiente para desplazar al menos a 10 plantas de energía a carbón.



Google firmó su primer acuerdo de compra de energía limpia en 2010, y desde entonces ha pactado alrededor de 25 mas, lo que motivó más de US$3.000 millones en nuevas plantas de energía limpia.



Google acordó comprar la producción de aproximadamente 3 gigavatios de plantas de energía limpia a nivel mundial, según New Energy Finance, mas del doble que la de Amazon.com Inc., el próximo mayor consumidor de energía verde.



"Es una inversión importante, que conduce a muchos proyectos nuevos de energías renovables", dijo Kyle Harrison, analista con sede en Nueva York de Bloomberg New Energy Finance, en una entrevista. "Es una apuesta a largo plazo en energía limpia, una protección contra los precios mayoristas".