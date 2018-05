'Cloud no es solamente una palabra de moda'

Un milanés de 37 años, apasionado por el Inter de Milán y que planea participar en la Media Maratón de Bogotá, es el nuevo gerente de Google en Colombia, el país en el que nacieron sus dos hijos.



Giovanni Stella asumió el cargo el 25 de abril. Planea ejercerlo a la par con el de director de la división para América Central y el Caribe, que ocupa desde octubre de 2016.

¿Cómo ve el ecosistema digital en Colombia?



Es un país que ha crecido muchísimo desde el punto de vista de lo digital. En parte, eso es gracias a una cada vez mayor penetración de dispositivos móviles. Pero falta mucho. Por ejemplo, las cifras sobre el peso que tiene el comercio electrónico en el país reflejan que es apenas alrededor del dos por ciento del PIB.



Si bien ya estamos en un buen lugar, hay mucho por hacer, sobre todo en temas de educación. Hay que entrenar a las personas para que trabajen con herramientas digitales, un componente importante del motor de la economía digital. Se necesitan –y no siempre es fácil encontrarlos– perfiles que entiendan cómo funciona lo digital, porque los modelos de negocio, los esquemas y las empresas ahora son diferentes.

¿Qué proyectos ejecuta Google Colombia?

​

Desde el punto de vista de negocio, nuestra apuesta más fuerte es Cloud, que no es solo una palabra de moda sino algo que realmente logra cambiar los negocios. El 6 de junio se va a realizar en Colombia el Google Cloud Summit.



Hace poco abrimos una gerencia de Waze en Colombia, este mes lanzamos JuvenTIC, un proyecto que existe ya hace dos años con una organización social colombiana llamada Colnodo, para que jóvenes de todo el país, en especial aquellos de bajos recursos, puedan capacitarse y participar en la economía digital. También tenemos los Lara Awards, que son competencias para estudiantes e instituciones educativas en las que Google premia las ideas más innovadoras.



¿Qué aporta a los planes de Google en Colombia su llegada como directivo?

​

El plan es, de un lado, seguir haciendo lo que Google ya estaba haciendo aquí en Colombia, donde tenía un buen liderazgo con Carolina Angarita. De otro, quiero aportar la experiencia internacional que tengo, que creo que puede sumar desde un punto de vista de diversidad. Es posible transferir ideas que uno aprendió en otras partes. Mi foco va a ser seguir trabajando para desarrollar el ecosistema digital en Colombia.



Tras el episodio de Cambridge Analytica, uno se pregunta: Si eso es una red social, cómo será Google, que tiene mi correo, mis mapas, mis búsquedas…

​

Nosotros no somos Facebook y no tenemos nada que ver con el caso de Cambridge Analytica. Seguramente, el escándalo ha desatado una conversación, y la pregunta está muy bien porque yo mismo como usuario quiero que se haga un buen uso de mis datos.



Google no vende los datos de sus usuarios. Además de que las plataformas son seguras, los datos que Google puede utilizar los usa siempre con el consenso del usuario. El uso responsable de esos datos permite a Google otorgar un mejor servicio al usuario mismo.



Hay una página (https://myaccount.google.com/privacy) que es visible desde la configuración de la cuenta personal de Google en la que los usuarios pueden ver qué información tiene la empresa y también puede decidir qué datos quiere o no compartir.



Por ejemplo en Maps: si Google tiene acceso a mi ubicación física, me puede dar un resultado muy preciso acerca de, por decir algo, los supermercados más cercanos. Pero yo puedo decidir como usuario que no quiero compartir esa información, y así Google no va acceder a ella. El resultado será que en Bogotá hay tantos miles de supermercados.



Los usuarios están en capacidad, en todo momento, de decidir qué tanta información quieren compartir con Google. Pueden decidir no recibir anuncios, que su historial no sea usado… Eso también le permite al usuario decidir qué nivel de precisión de servicio de Google está dispuesto a recibir frente a la opción de ceder los datos.



LINDA PATIÑO

TECNOLOGÍA@Linndapc