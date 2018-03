Fortnite Battle Royale llegará a iOS y Android

Fortnite Battle Royale, el popular juego multijugador gratuito, llegará a dispositivos iOS y Android, comunicó su desarrollador Epic Games a Polvgon.

El juego que llegará a los Smartphone, “será el mismo juego de 100 jugadores que se conoce de PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac”, anunció Epic Games. Tendrá la misma jugabilidad, contenido, mapas y actualizaciones semanales como las versiones ya conocidas por los jugadores.



El juego en dispositivos móviles permitirá el cross-play y la progresión cruzada entre PlayStation 4, PC, Mac, iOS y Android, con el fin de que el usuario pueda jugar con y contra jugadores de otras plataformas, además de hacer equipo con amigos en todos los dispositivos.



Al parecer, Xbox One estará fuera de la lista de multiplataforma, pues en una publicación de Epic Games mencionan que esta función es una asociación con Sony, lo que puede explicar la falta de Microsoft en ella.



Los teléfonos iOS que podrán jugar a Fortnite Battle Royale serán los siguientes: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, por ultimo iPhone X. En móviles anteriores no se podrá instalar, probablemente por limitaciones en la potencia de los mismos, pues iOS 11 llegó hasta el iPhone 5s, que sin embargo se queda fuera junto con el iPhone 6.



Los usuarios podrán registrarse a partir del 12 de marzo en una versión beta de iOS y las invitaciones para jugar Fortnite se lanzaran poco después, y una vez que las reciban, los jugadores también podrán invitar a sus amigos para poder acceder al juego lo antes posible. El soporte de Android está planeado para los próximos meses, según el comunicado.







Tecnósfera