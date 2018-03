Exigen a Facebook explicar su 'fracaso estrepitoso'

20 de marzo 2018 , 11:34 a.m.

Los informes de The New York Times y The Guardian evidenciaron el papel de Facebook en las elecciones estadounidenses de 2016, al revelar que la firma Cambridge Analytica utilizó los datos de aproximadamente 50 millones de usuarios de la red social para propagar anuncios políticos.

Los artículos explican que un investigador de la Universidad de Cambridge creó una aplicación en Facebook para recopilar información sobre millones de perfiles de la red social y proporcionar los datos a Cambridge Analytica. Esto, según los medios, violan los términos de servicio y privacidad de la plataforma.



Ambos informes plantearon su angustia por los procedimientos que Facebook toma para proteger la privacidad de los datos de los usuarios, y le pidieron a Mark Zuckerberg que testifique ante el Congreso.



Las acciones de Facebook cayeron más de un 10 por ciento, por debajo del máximo histórico alcanzado el primero de febrero, después de la publicación de los textos.



Las autoridades de la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) solicitaron una orden para examinar los servidores internos de Cambridge Analytica luego de conocidos los informes.



De hecho, una comisión parlamentaria británica convocó al presidente de Facebook,

Mark Zuckerberg, para abordar el uso ilícito de información personal de usuarios de la red social que hizo presuntamente la empresa Cambridge Analytica con el fin de manipular campañas electorales.



Además, el organismo británico que regula la protección de datos pidió una orden de registro de esta misteriosa empresa británica que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump, victoriosa contra todo pronóstico.



"Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este fracaso estrepitoso", dijo Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la convocatoria dirigida a Zuckerberg.

La Comisión Federal de Comercio investiga si Facebook violó un acuerdo, conocido como decreto de consentimiento, que fue aceptado por la red social en 2011 con reglas que rigen la privacidad de sus usuarios, incluida la recepción del consentimiento expreso antes de usar datos más allá de la configuración de privacidad.



Estos hechos ponen sobre la mesa, una vez más, la discusión sobre el uso inapropiado que dan las redes sociales a los datos personales de sus usuarios. En este sentido, varias plataformas, incluida Facebook, han potenciado sus políticas de privacidad. Sin embargo, parece, según los informes publicados por los medios británicos, que las medidas adaptadas no son suficientes para que terceros no utilicen los datos.



Por su parte, la red social estadounidense programó una reunión interna con un grupo de empleados de la compañía, para responder sobre el desarrollo de privacidad de datos de Cambridge Analytica, según una invitación del calendario revisada por The Verge.



Zuckerberg enfrenta críticas internas y externas por guardar silencio sobre las revelaciones de Cambridge Analytica.

Prostitutas y sobornos contra los candidatos

La responsable de la Comisión de Información británica pidió este martes una orden judicial para registrar Cambridge Analytica (CA).



La comisionada Elizabeth Denham pidió además a Facebook que detenga inmediatamente una auditoría en curso de Cambridge Analytica para no entorpecer el trabajo de las autoridades.



"Buscamos una orden judicial para que, como órgano regulador, podamos entrar y llegar hasta el final, inspeccionar los servidores, hacer una auditoría de datos, y que Facebook estuviera ahí nos preocupaba", dijo Denham a la BBC.



El interés en las actividades de Cambridge Analytica se redobló tras la emisión el domingo de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.



Los directivos explicaban además algunas técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean", dijo el presidente de la compañía, Alexander Nix, al periodista encubierto de Channel 4.



"Explorar en la vida" de los candidatos para hallar trapos sucios "puede ser interesante", dijo Nix, pero tan efectivo es tenderles trampas, añadió: "ofrecerles un trato demasiado bueno para ser verdad, y asegurarse de que se graba en video". O, "enviar a algunas chicas alrededor de la casa del candidato (...) Podemos traer a unas ucranianas de vacaciones", añadió. "Estamos acostumbrados a operar... en la sombra".



TECNÓSFERA

Con AFP