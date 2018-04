Facebook eliminó secretamente los mensajes de Zuckerberg en Messenger

Facebook admitió que la compañía eliminó en secreto los mensajes que su fundador y CEO, Mark Zuckerberg, envió en la herramienta de mensajería instantánea de la plataforma y ahora los receptores no pueden verlos en su bandeja de entrada.

Durante estos días el gigante estadounidense ha estado bajo el ojo del huracán tras la revelación del acceso no autorizado a más de 87 millones de cuentas de la red social por parte de una firma de consultoría que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y utilizó la información de los usuarios para influir en la intención de voto.



A raíz del escándalo de Cambridge Analytica surgió una serie de cuestionamientos hacia la red social relacionadas con la privacidad que maneja, por lo que recientemente se descubrió que la red social elimina los mensajes de Messenger de Zuckerberg de manera secreta, por lo que desaparecen de la bandeja de entrada de los destinatarios.



"Después de que los correos electrónicos de Sony Pictures fueron pirateados en 2014 , hicimos una serie de cambios para proteger las comunicaciones de nuestros ejecutivos", dice un portavoz de Facebook en un comunicado a TechCrunch . "Estos incluyen limitar el período de retención de los mensajes de Mark en Messenger. Lo hicimos en pleno cumplimiento de nuestras obligaciones legales para preservar los mensajes ".



Los viejos mensajes de Facebook enviados por Zuckerberg ya no aparecen en la herramienta de descarga de información de Facebook, informa TechCrunch.



Es la primera vez que Facebook divulga públicamente la eliminación de estos mensajes. Anteriormente sólo los borraba silenciosamente de las bandejas de entrada de Messenger del destinatario.



Algunos medios cuestionan esta acción ya que los términos de servicio de Facebook no cubren que la empresa elimine el contenido de las cuentas a menos que viole los estándares de la comunidad.



Por consiguiente, el trato aplicado a Zuckerberg resulta una excepción sobre la norma y, aunque parece lógico que el CEO de una gran empresa quiera borrar ciertos mensajes, no lo es tanto que los llevara a cabo de manera secreta.

