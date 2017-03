Este es el riesgo de jugar '¿A qué famoso te pareces?'

En Facebook es cada vez más común encontrarse con una plataforma que, analizando fotografías, promete decirle a los usuarios a qué celebridad se parecen.



Para interactuar con el juego, titulado '¿a qué famoso te pareces?', el usuario debe registrarse con su cuenta de Facebook y, por ende, proporcionarle toda su información personal (perfil público, lista de amigos, dirección de correo electrónico y fotografías).



De lejos, esto supondría un riesgo para la seguridad de las personas que frecuentan esa red social; sin embargo, de acuerdo con el creador del juego, se trata de una estrategia para crear publicidad en internet.

Según el medio especializado VentureBeat, '¿a qué famoso te pareces?' es una plataforma creada por VonVon, una empresa de Corea del Sur y liderada por Jonghwa Kim que se especializa en desarrollar contenidos virales para redes sociales.



En entrevista con VentureBeat, Jonghwa Kim aseguró que no vende los datos recopilados a terceros, sino que los utiliza para conocer los gustos de las personas y así crear contenidos cada vez más atractivos en Facebook.



Kim asegura que el negocio de su compañía se basa en la publicidad que aparece en la plataforma. Sin embargo, al momento de acceder al juego en la versión en español, los anuncios que allí se muestran son mínimos por lo que no se entiende de dónde provienen los ingresos, asegura VentureBeat.



De hecho, la plataforma no informa cuál será el tratamiento que se le dará a los datos personales.



TECNÓSFERA