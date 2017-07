Los emoticones más utilizados en el mundo, según Zuckerberg

El Día del 'emoji' se viene celebrando en las redes sociales y como no podía ser de otra forma, el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, aprovechó esta fecha para compartir información sobre cuál es el más utilizado en la red social más popular del mundo.



Acompañado de un saludo por el Día del 'emoji', el empresario dio algunos detalles de la cantidad de emoticones que se comparten en Facebook. Según las cifras compartidas por Zuckerberg, 'Rolling on the Floor Laughing' (cara inclinada soltando una carcajada y lágrimas) es el más popular del mundo.

En segundo lugar se encuentra un 'emoji' preferido por los enamorados, el cual muestra una cara con ojos en forma de corazón.



Detrás le sigue el 'emoji' que da un beso en forma de corazón, otra de las muestras más usadas por aquellas personas enamoradas. Luego le sigue el emoticón que “muere de risa”.



En tanto, según datos de Facebook, diariamente se publican más de 60 millones de emojis en la red social. Por su parte, en Messenger cada día se usan 5 mil millones.



EL COMERCIO (PERÚ) - GDA