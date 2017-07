La lucha contra la discriminación... A punta de emojis

El uso de emojis, íconos o emoticones que se usan en los chats es una forma de comunicación muy popular. Frecuentemente, las personas envían caras o figuras en las conversaciones para representar emociones o darles un tono diferente.

Una bailarina de flamenco, el rostro de un hombre blanco, una vaca o un rollo de sushi son algunos ejemplos de los emojis que están disponibles hoy en día. Sin embargo, en 2016, Rayouf Alhumedhi, una joven musulmana, se encontró con que no había un ícono que la representara pues no existía una figura de mujer con hijab. Todo comenzó en un chat de amigos en el que habían propuesto enviar los emojis con los que más se identificaran. Alhumedhi no tuvo otra opción que mandar la cara de una joven morena. Después de esa experiencia, la joven se animó a crear una propuesta de diseño para Unicode, la corporación sin ánimo de lucro que entre otras cosas revisa y desarrolla nuevos emojis.



En entrevista con CNN, la joven expresó: “El hecho de que no existiera un emoji que me representara a mí y a millones de mujeres que usan hijab en el mundo entero me resultaba completamente desconcertante”.



Desde noviembre del año pasado, el consorcio Unicode aceptó la propuesta de la figura de la ´persona con pañuelo en la cabeza’ (como fue denominada la figura) como parte de la versión Unicode 10.0. El diseño de Alhumedhi fue incluido por Apple y estará disponible en la nueva versión de iOS, según el anuncio realizado por la compañía el pasado 17 de julio, día internacional del emoji. La versión incluirá nuevos emojis, además de la mujer con hijab, como un zombie, una mujer lactando, un hombre haciendo yoga y hasta una elfa, que estarán disponibles en Iphone, Ipad y Apple Watch. Al momento, no se sabe si también llegarán al nuevo sistema operativo Android O.



La joven también ha dicho que es consciente de lo controversial del ícono e incluso cree que puede ser usado de formas poco amigables para “perpetuar estereotipos”. Sin embargo, asegura que: “La comunidad musulmana se beneficiará de esto. Aunque sea solo en términos de representación. Solamente es un emoji, no un cambio de juego, pero hará a la gente feliz. Eso espero”.

¿Un emoji puede definir identidades culturales?

Para el experto Edward Goyeneche, candidato a Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Sociología y actual profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, para pensar el tema de los emoticones hay que analizar cómo "las identidades y códigos culturales de determinadas comunidades humanas pasan por los códigos y lenguajes de los medios de comunicación”. Por ejemplo, "la cultura indígena como tal puede ser una cosa, pero la forma en que esa cultura es representada a través de televisión o cine puede ser otra".



Con respecto al caso del emoji del Hijab, Goyeneche expresa que “es un caso muy interesante. Por un parte, existe una tendencia hacia lo global. Muchos símbolos son universales. Una cara feliz puede representar alegría tanto para la cultura occidental como para la oriental”. Así mismo, dice, “este emoji es un intento positivo en el que la joven trata con creatividad insertar un símbolo propio de su cultura dentro de un código relativamente universal”.



El caso también trae a la luz un contexto social e histórico sobre la identidad cultural de oriente y la de occidente. Para el experto, “el uso de símbolos y lenguajes no es tan simple como meter o sacar un símbolo. Esto también depende del contexto histórico. El caso de la estigmatización musulmana hace que la exclusión de las lenguas y costumbres propias de estas culturas sea más fuerte”.



Según Goyeneche, lo complejo del tema es que la forma en que se presentan las culturas en otros medios no necesariamente se acerca a la cultura como tal y puede resultar simplificándola. “Es muy distinto hablar de lo árabe, referido a territorio; lo musulmán, referido a religión; y lo islámico, que podría ser más un tema político o ideológico. En la cultura occidental confundimos las tres cosas y es paradójico que un emoticón termine sintetizando estos conceptos en uno solo, cuando es una cultura diversa”.



Aunque un emoji puede no cambiar el mundo, como Rayouf Alhumedhi ha expresado públicamente, si puede evitar la exclusión absoluta. Aunque lo ideal podría ser tener acercamientos hacia las culturas de una forma más profunda, como lo expone Edward Goyeneche "una representación simplificadora es mejor que nada”.



