El modo en que se consume la industria TI está cambiando

Términos como cloud computing, movilidad e IoT (Internet of Things) han adquirido más relevancia en nuevos mercados, empresas y organizaciones que se han visto obligadas a reajustar y fortalecer sus presupuestos orientados al área de tecnología, con el fin de mantener el éxito con sus clientes, socios, proveedores, entre otros.



Este contexto ha llevado a la creación de empresas especializadas, entre las que se destaca TIVIT, la cual cuenta con presencia en Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Panamá y Perú, desde donde presta servicios a más de 35 países.



En el momento, esta compañía ha rediseñado, estructurado y hecho público un renovado portafolio de servicios orientado al cumplimiento de metas empresariales estratégicas, disponiendo de tres líneas de negocio: TI Services, Cloud Solutions y Digital Business. Un escenario donde la migración a entornos digitales nunca fue tan segura.



Las soluciones que imparte esta multinacional cuentan con el primer portal multicloud de América Latina, proporcionando un gestor de servicios para diferentes modalidades (nube pública, nube privada y nube especializada), brindando igual o mayor seguridad que los entornos físicos, ayudando a la optimización de factores como costos y tiempo.



Un estudio revelado por la compañía IDC, indica que solo el 33% de las decisiones en torno a las tecnologías las están tomando los gerentes de IT, y un 12% entre IT y Marketing. A nivel latinoamericano, el 15% de los presupuestos de TI en 2016 se destinaron a compras de servicios cloud y se espera que llegue a un 29% en el 2017.

Eduardo Ruiz, Gerente General de TIVIT Colombia, asegura que la industria busca especialistas en cloud, social media, IoT, seguridad, inteligencia artificial, marketing y operaciones online. Profesionales que en la actualidad aportan en la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos orientados al uso de nuevas tecnologías, afrontando de manera inteligente las necesidades de las nuevas generaciones quienes ven una opción en las soluciones de tercera plataforma (big data/analytics, social business, Cloud services, mobile broadband), una opción para alcanzar la transformación digital.



Otras de las especialidades de TIVIT es la integración de negocios, gestión de documentos, analytics y soluciones IoT. Todo esto mediante su línea de negocio Digital Business, que permite de una manera fácil conectar equipos en campo, obteniendo informes gerenciales para empresas de servicios públicos e utilities, información suministrada directamente de las aplicaciones apoyadas por los servicios cloud.



Norberto Tomasini Jr, Director Digital de TIVIT, expone algunas razones por las cuales muchos de los proyectos IoT no logran un cien por ciento de efectividad, entre las que se destaca la falta de experiencia desde el ámbito profesional, pese a que esta industria impulsa más de 13 mil millones de dólares en países de la región como Brasil.



Junto a esto también se discuten los desafíos ante la seguridad, debido a que muchas empresas no poseen las correspondientes políticas actualizadas que soporten estos escenarios, la complejidad de integración, presupuesto y madurez tecnológica.

Para sobrellevar todas las necesidades de clientes y mercado, TIVIT cuenta con 9 data center en América Latina, dos de ellos cuentan con una disponibilidad del 99.999% ayudando a la consolidación de una infraestructura robusta, permitiendo el desarrollo de operaciones para misión crítica, proporcionando escalabilidad, fiabilidad y seguridad de la información, work management, soluciones SAP, gestión de medios de pago, ciberseguridad y gestión de infraestructura de tecnología.



Todo esto pensado en términos de efectividad, innovación y experiencias satisfactorias por parte de los usuarios. Un trabajo que a la vez ayude a empresas, clientes y proveedores a entender lo rápido que está cambiando el consumo de la industria TI.