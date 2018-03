Estado de Washington,el primero en proteger la neutralidad de la red

Washington se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en aprobar una ley que protege la neutralidad en la red, evitando que los proveedores de servicios de internet (ISP) disminuyan o bloqueen el contenido en línea.

El gobernador demócrata Jay Inslee firmó el proyecto de ley House Bill 2282, que prohíbe a los ISP bloquear contenido legal, aplicaciones y servicios. También evitará la priorización pagada, donde los ISP favorecen cierto tráfico beneficioso para ellos.



"En el centro de nuestra acción de hoy se encuentra la protección del consumidor", dijo Inslee a The New York Times . "Los estados deben actuar porque, bajo la administración Trump, hemos visto a ciudadanos, incluidos siete millones en Washington, despojados de las protecciones básicas como internet abierta".



Según The Associated Press , varios estados han introducido medidas similares en lo que va del año, por el momento solo Óregon y Washington han aprobado leyes al respecto, pero la norma adoptada en Óregon no introduce ningún nuevo requisito para proveedores de internet.



La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) aprobó en diciembre la anulación de la legislación que evitaba que los ISP ejerciesen más control sobre lo que los usuarios ven en internet.



Por lo anterior, según The Verge, es probable que los ISP denuncien al estado de Washington por esta nueva ley para averiguar si la FCC tiene el poder de adelantarse a la decisión.



Además, la orden de la FCC que abolió la neutralidad de la red afirmó que los estados individuales que implementan sus propias leyes de neutralidad de la red causarían demasiada dificultad y confusión si las reglas fueran hechas estado por estado.



Una serie de demandas han surgido desde que la FCC aprobó la eliminación de las reglas de neutralidad de la red. En enero, 22 fiscales generales presentaron una demanda para bloquear la anulación.



La ley de neutralidad de la red del estado de Washington entrará en vigencia antes del 6 de junio.



TECNÓSFERA