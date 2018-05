¿Tiene futuro la fiebre de los altavoces inteligentes?

18 de mayo 2018 , 08:45 a.m.

Los altavoces inteligentes son una de las tecnologías más prometedoras. Usar la voz como método de control de todos los dispositivos del hogar y de algunas de las tareas básicas diarias aporta un potencial enorme para los usuarios.



Pese a que todavía no están lo suficientemente establecidos en el mercado, sobre todo en Latinoamérica (pues la mayoría no habla español), sin duda los fabricantes vislumbran un buen futuro para los altavoces inteligentes y trabajan para lograr su consolidación. En febrero de este año Apple se unió a la batalla con el lanzamiento de su Homepod, en un espacio que ya estaba previamente consolidado por Amazon y Google con sus bocinas Echo y Google Home.

Pero la demanda de estos dispositivos aumenta silenciosa y lentamente. De acuerdo con un informe publicado por la firma Strategy Analytics, que proporciona métricas detalladas de 20 proveedores de altavoces inteligentes y 12 sistemas operativos de voz, en el primer trimestre del 2018 los envíos globales de altavoces inteligentes alcanzaron los 9.2 millones de unidades. Amazon es el líder del mercado al lograr la venta de 4 millones de sus ‘Echo’. Sin embargo, la cifra del gigante del comercio electrónico se redujo casi a la mitad en comparación con el mismo período del año pasado.



Google y Alibaba se ubicaron en el segundo y tercer lugar de la clasificación con 2.4 millones y 700.000 envíos mientras que Apple se convirtió en la cuarta marca de altavoces inteligentes con tan solo 600.000 envíos.



Amazon y Google representaron el 70 por ciento de los envíos globales de altavoces inteligentes en el primer trimestre de 2018, pero su participación combinada cayó un 84 por ciento en comparación con el cuarto trimestre de 2017 y un 94 por ciento si se mira las cifras del trimestre del año anterior, según explicó David Watkins, director de Strategy Analytics.



La razón de esta caída se debe, en gran parte, al fuerte crecimiento en el mercado chino de altavoces inteligentes de marcas como Alibaba y Xiaomi, donde tanto Amazon como Google están todavía ausentes.

No obstante, Google va por buen camino con su Home pues pasó a obtener un 12,4 por ciento del mercado en 2017 a ocupar un 26,5 por ciento en 2018. Además el gigante cada vez agrega más idiomas al dispositivo lo que puede ayudar a potenciar su uso.



"Los altavoces inteligentes de hoy en día no son el artículo terminado, pero han capturado la imaginación del consumidor y veremos una rápida evolución en el diseño, la funcionalidad y los casos de uso asociados en los próximos años”, dijo David Mercer, vicepresidente de Strategy Analytics.



“Claramente nos dirigimos hacia un momento en un futuro no muy lejano en el que la voz se convierte en un modo estándar de interacción tecnológica junto con enfoques establecidos como el teclado, el mouse y la pantalla táctil ", agregó Mercer.



