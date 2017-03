El primer vistazo al Samsung Galaxy S8

2016 no fue un año fácil para Samsung, y por eso no es de extrañar que al comienzo del evento en el que presentó su nuevo buque insignia, el Galaxy S8, la compañía surcoreana haya hecho énfasis -sin mencionar en ningun momento los problemas de la batería de su Note 7- en la rigurosas pruebas de seguridad a las que sometió a su teléfono más avanzado.



Samsung sabe que se necesita sustancia, más que imagen, para eclipsar la pesadilla de relaciones públicas -y, sobre todo, de confianza- que representó el episodio del año anterior. Por eso presentó, en dos versiones que difieren apenas en tamaño, un nuevo teléfono de alta gama que enmarcó en una realidad social de nuestros días: lo que era imposible para una generación, a menudo resulta normal para la siguiente.





Con ese enfoque en mente, el S8 parece buscar la naturalidad, más que la innovación radical, y basta tenerlo en la mano para darse cuenta de que es un aparato pensado para quienes quieren un balance entre el poder tecnológico y la simplicidad de uso.



El principal impacto visual del nuevo smartphone, y la característica que Samsung espera se convierta en su elemento distintivo, es la nueva y ampliada pantalla, que se extiende por la práctica totalidad de la cara frontal del aparato, e incluso a través de sus bordes curvados. El resultado es un teléfono que en ocasiones le da al usuario la impresión de tener en las manos, simplemente, una pieza pulida de vidrio.



Samsung entra en la batalla de los asistentes personales con Bixby, que ofrece información solicitada y maneja la configuración del terminal. Foto: Samsung

Samsung bautizó a este desarrollo 'infinity display'. Sus dimensiones obligaron a eliminar el botón de inicio, que ahora es invisible, y se integra a la pantalla haciendo uso de sus propiedades hápticas. Para hacer uso del sensor de huellas digitales, una de cinco maneras que tiene el usuario para desbloquear el teléfono -reconoce rostros, cuenta con lector de iris, y puede usar los habituales patrón de desbloqueo y contraseña -el dedo debe ir a la parte trasera del dispositivo.



Pero de nada sirve una pantalla grande, si no ofrece además una buena resolución. Con 2.960 por 1.440 px, la del Galaxy S8 lo logra. Es OLED en ambas versiones y, si bien la relación 18:5:9 probablemente cause problemas menores con algunos videos, en la mayoría de los usos es fácil ver cómo se beneficia de su tamaño expandido.



Las cámaras de 12 y 8 megapíxeles respectivamente no representan un gran avance con respecto a las versiones anteriores, aunque se agradece que la primera tenga estabilización óptica y la segunda, un sistema de autofoco. En cambio resulta más promisorio el tema de la batería que, si bien se inscribe en unos normales 3.000 mAh en el S8 y 3.500 mAh en el S8 Plus, debería verse beneficiada del nuevo procesador de ocho núcleos, que en la versión de Estados Unidos es un Qualcomm Snapdragon 835.

El Samsung Galaxy S8 estará disponible en cinco colores. Foto: Samsung

La era de 'Bixby'

Bixby puede hacer búsquedas contextuales, escribir mensajes, reconocer imágenes y hacer transacciones. Mezcla voz y texto de forma intuitiva Foto: Wilson Vega/ EL TIEMPO

Pero, como suele ser habitual, las novedades más significativas no son las que saltan a la vista. En el caso del nuevo teléfono de Samsung, esto bien podría aplicarse a su nuevo asistente de voz, bautizado como Bixby. Nada de lo que vimos en la presentación le hace justicia a lo que creemos son las posibilidades de este desarrollo: un sistema 'inteligente' con capacidades contextuales y que puede hacer mucho más que simplemente buscar cosas en Internet.



El asistente de voz es tan importante en el S8 que por primera vez cuenta con un botón de dictado. Mediante la interacción que alterna naturalmente voz y texto, es una presencia virtual ofrece una nueva manera de interactuar con el teléfono.



Si la promesa de Bixby se concreta, sería el próximo paso en el proceso evolutivo que nos dio hace algunos años a Siri. Como se integra con la cámara, puede ayudarle a identificar monumentos en ciudades desconocidas, o a encontrar dónde comprar ese objeto que tiene frente a usted y que no sabe quién vende. Por lo que sabemos, Bixby todavía no habla español, pero responsables de Samsung nos aseguran que lo hará cuando sea lanzado en Colombia, la tercera semana de mayo.



Otras características son de esperar, pero no por eso dejan de ser importantes: Gorilla Glass 5 en las superficies de vidrio, protección IP68 contra el agua y el polvo (eso sí, a pesar de lo que digan las fotografías promocionales, este no es un teléfono subacuático) y la opción, mediante una compra adicional, de carga inalámbrica.



Es, en resumen, un digno sucesor del S7, pero por su precio, que comienza los 3 millones de pesos para la versión más pequeña, se sitúa bien adentro de la gama alta. Ya habrá la oportunidad de probarlo, pero por ahora es para los seguidores de la surcoreana la promesa de un retorno a su forma y de un futuro integrado en el que el smartphone es el centro de la vida conectada.



Wilson Vega

Nueva York, Estados Unidos

Editor Tecnología