Xperia XZ2: Elegante pero escurridizo

El mensaje de Sony con su nuevo buque insignia, el Xperia XZ2, es claro: apostarle a un celular renovado, fresco y elegante. Sin embargo, aún conserva características que se han hecho tradicionales en la línea como el peso y el grosor.

El XZ2 fue presentando en el Mobile World Congress 2018, es un teléfono inteligente perteneciente a la gama alta y con el que la empresa japonesa busca competir con rivales como Huawei, Samsung y Apple. Se venderá en el país a partir de junio.



Comencemos por la parte que más llama la atención: el diseño. Si comparamos el XZ2 frente a sus antecesor, el cambio en construcción es notable y le dice adiós a ese diseño cuadrado y plano que por años marcó a los teléfonos de Sony El celular es elegante, diseñado en cristal, sus bordes son curvos y suavizados; aunque resulta un poco grueso (11,28 mm), si se compara, por ejemplo, con los 7,3 mm del LG V30S Thing o los 8,5 mm del Galaxy S9 Plus.



El celular también resulta pesado, en días donde la mayoría de los fabricantes le están apostando a la ligereza. El teléfono de Sony pesa 198 gramos, mientras que el iPhone X, 174 gramos. Aunque hay que reconocer que esta característica no influye en la experiencia con el equipo, aunque claro, eso depende del usuario.



El manejo de los marcos también es un cambio significativo. Se estima que el equipo aprovecha más del 80 por ciento de la pantalla, lo que ofrece mayor inmersión al momento de interactuar con contenidos y juegos de video.



En la parte derecha se encuentran cuatro botones, dos para controlar el volumen del equipo, una para bloquear y otro dedicado específicamente a la cámara. Además, tiene una sutileza interesante: no necesita de una aguja para abrir el compartimento para la tarjeta SIM, se puede hacer con el dedo.



Justo en la mitad del dispositivo se encuentra el sensor de huellas, ubicación que no resulta del todo cómoda, pues en la mayoría de los casos se confunde con la cámara.



Es un dispositivo muy escurridizo. Si deja el celular en un superficie lisa y un poco inclinada, el teléfono se resbala. Incluso, durante las pruebas, el celular sufrió un par de caídas. En las manos el celular se siente bien y es cómodo de usar, pero también hay que tener cuidado para que no se resbale.



Ahora hablemos del rendimiento. El XZ2 integra el Qualcomm Snapdragon 845, uno de los más recientes procesadores que permite gráficos 30 por ciento más veloces con 30 por ciento menos de consumo energético. Este apartado es acompañado con 4 GB de memoria RAM, no 6 GB como sus competidores. No obstante, el rendimiento del equipo es notable y no registra demoras a las órdenes que se le indican.



El equipo cuenta con una batería de 3.180 mAh, que logra un día de duración. Si el uso es intensivo, eso se podría reducir a 10 horas. Trabaja con el sistema Android Oreo 8.0 y que se acopla a la capa Xperia Launcher, propia de Sony



En esta interfaz, la compañía nipona agregó un nuevo asistente llamado Xperia Assist que guiará e informará al usuario sobre las funciones que integra el dispositivo. Durante las pruebas no encontramos con una nueva y curiosa función: Sony Dynamic Vibration. Esta característica, si el usuario la activa, genera vibraciones de acuerdo a la música, videos e imágenes que esté reproduciendo. ¿Es extraño? Lo es, aunque no es mala idea para generar mayor inmersión.



Pasemos a la cámara. El más reciente dispositivo de Sony integra un cámara principal de 19 megapíxeles, que logra resultados interesantes, tanto en condiciones de alta y baja luminosidad. Aunque el obturador es un poco lento, por lo que en algunas ocasiones las fotografías salen borrosas. En cuanto al video, el equipo permite grabaciones en 4K y en cámara lenta a 960fps FHD. En la parte frontal nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles

El Xperia XZ2 fue presentando en el Mobile World Congress 2018. Foto: Diana Marcela Nova Acosta

En conclusión, el Sony Xperia XZ2 supone cambios interesantes, sobre todo, en el diseño, el cual era realmente necesario para darle 'vida' a la marca. La cámara principal logra resultados interesantes, con colores vibrantes y detalles de calidad. Además, si usted es gomoso del video, la resolución 4K le parecerá una característica bastante llamativa. El sensor de huellas no es tan rápido como quisiéramos y su batería se encuentra en el promedio. Todavía no se conoce el precio del equipo en Colombia.

Características técnicas del equipo

Pantalla: 5,7 pulgadas- Gorilla Glass 5

Cámara trasera: 19 megapíxeles

Cámara frontal. 5 megapíxeles

​Procesador: Snapdragon 845

Batería: 3.180 mAh-carga rápida

​RAM: 4 GB

Almacenamiento: 64 GB

Peso: 198 gramos