Probamos uno de los portátiles más delgados del mundo

Resumen Lo mejor: Es muy delgado y liviano. La pantalla ofrece una experiencia visual excepcional y el diseño es, sin lugar a dudas, impactante y atractivo. Por mejorar: La batería no cumple con su promesa de duración. El teclado no es retroiluminado y solo cuenta con dos puertos USB-C. 8,5 Muy bueno

El Acer Swift 7 es un portátil ultradelgado, con solo 9,98 mm de grosor y su diseño recuerda al Macbook de Apple. Maneja colores negro y dorado y su chasis está construido en aluminio.

Este computador impacta por su diseño, nadie lo pasa por alto. Su belleza exterior destaca. El grosor lo ubica como uno de los más delgados del mundo.



Uno de los que se le acerca es el HP Spectre, con 10,4 mm de grosor y el Asus ZenBook 3 de 11,9 mm. El Macbook de 12 pulgadas incluso se ve algo grueso en comparación, virtud de sus 13,1 mm de grosor.



El acabado es de alta calidad y llama la atención de la mayoría de personas. La mezcla de colores dorados y negro es apropiada y la construcción en aluminio lleva a sentir que estamos ante de un computador de alta calidad.



Es raro -y hasta inaceptable- que el teclado no sea retroiluminado, pero las sensaciones durante el uso son buenas. Hay un espacio apropiado entre las teclas y se sienten suaves y fáciles de usar.



El panel táctil es enorme y recuerda, una vez más, al de los últimos portátiles de Apple. En general, ofrece una respuesta mejor a la de muchos equipos con Windows, pero no es tan preciso y sensible como el de un Mac.



La pantalla de 13 pulgadas es Full HD y cuenta con tecnología IPS y protección Gorilla Glass 4. Maneja buen contraste y brillo y es uno de los aspectos destacados del conjunto. Sin embargo, no es táctil -otro aspecto muy negativo de este equipo-.



En una etiqueta ubicada en la parte superior se lee que la batería dura hasta 9 horas. Eso suena asombroso, pero en la práctica no se cumple. En el mejor de los casos, alcanza para 6 horas. Eso es excelente, sin duda, pero lo reprochable es que se plantee una promesa notable (la de las 9 horas) y después se descubra que no es fiel a la realidad.



Vaya uno a saber en qué condiciones lograron 9 horas de batería, pero les puedo asegurar que en condiciones de uso normal, viendo algunos videos de YouTube y navegando, no supera la frontera de las 6 horas nunca.



Tome en cuenta que solo dispone de dos puertos USB-C -uno de ellos para carga-. De modo que si usted cuenta con muchos periféricos, va a necesitar adaptador para todo (salvo que dichos accesorios usen conector USB-C, pero eso es, admitámoslo, una rareza todavía). Si quiere conectarlo a un televisor con HDMI, necesitará adaptador también.



En cuanto a componentes internos, maneja un procesador Intel Core i5 de séptima generación con velocidad de 1,2 Ghz. No es demasiado rápido, pero la potencia es más que suficiente para tareas cotidianas y para algunos juegos, aunque no los de última generación como un Mass Effect Andromeda o un Resident Evil 7.



Sobrelleva la carga de Goat Simulator con holgura y será suficiente para juegos como League of Legends, pero se queda corto con Overwatch. En PCMark obtiene un puntaje de 2.700 puntos, lo que lo ubica por encima del modelo de Surface Pro 4 con procesador Intel Core i5 de sexta generación y a la altura de competidores del mismo segmento, como el Asus ZenBook 3, el Dell XPS 13 y el Samsung Notebook 9.



Tiene 8 GB de memoria RAM y asombra lo silencioso que es. Gracias a su baja velocidad de reloj ya las virtudes propias de la séptima generación de procesadores Intel, no requiere ventilador. Tiene 256 GB de disco duro en estado sólido.



Este portátil se consigue por entre 3 millones y medio y cuatro millones y viene con el sistema operativo Windows 10 Home. Tómelo en cuenta si su prioridad es la movilidad.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera

@EdgarMed en Twitter