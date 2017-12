La tecnología no tiene por qué llevarlo a la quiebra en Navidad

20 de diciembre 2017 , 09:44 a.m.

Muchos piensan que regalar tecnología no es económico; si se piensa en un iPhone X o en la última consola, claramente, no lo es. Pero hay opciones en el mercado que, según su presupuesto para estas fiestas, serán alternativas que los amantes de la tecnología apreciarán más que un par de medias y una piyama.



Aquí, algunas ideas de buenos regalos para fanáticos de la tecnología que no quebrarán su bolsillo.

Audífonos

Sin duda es un regalo muy versátil, que tiene opciones para todos los gustos. La ventaja de este obsequio es que puede conseguir modelos de un desempeño aceptable a partir de los 80.000 pesos y existe una gran variedad de marcas; entre las más reconocidas, Bose, Panasonic, Sony, Genius y Bass, entre otros.



Para los videojugadores, por ejemplo, es importante no solo la calidad del sonido, sino también que las almohadillas sean cómodas. Unos como los HyperX Cloud Revolver S, diseñados para deportes electrónicos, pueden conseguirse por unos 330.000 pesos y cuentan con cancelación de ruido ambiente.



En tanto, para los más exigentes puede que los Sony Walkman NWS W2046 resistan todo terreno. Se consiguen por aproximadamente 450.000 pesos, funcionan sin cables y pueden resistir temperaturas hasta los 45 grados o sumergirse hasta 30 minutos a 2 metros de profundidad, incluso en agua salada.

Accesorios fotográficos

Con la capacidad fotográfica de los móviles nunca estarán de más algunos accesorios. Si está cansado de los selfie sticks que no duran, puede optar por el Fugetek Ft-568, que se consigue en internet a unos 140.000 pesos y es más resistente que otros. Aunque los hay muy económicos, Bosch es una marca que ofrece productos más resistentes, y modelos como el BT 160 y BT 150, que están dentro del presupuesto.



Otra opción es imprimir sus recuerdos. Si bien las impresoras portátiles con tecnología Bluetooth o wifi se suben un poco del presupuesto, marcas como HP, Canon y Kodak ofrecen sus modelos a partir de los 600.000 pesos. La Instax Mini 9, cámara automática de FujiFilm, cuesta alrededor de 300.000 pesos y se consigue por internet.



El modelo incluye un lente de aproximación para hacer primeros planos y se puede ajustar el brillo de la fotografía antes de capturar e imprimir.

Baterías externas

Es una opción perfecta para quienes usan intensamente el celular y sienten que la carga no alcanza para sus necesidades. Pero, aunque se puedan conseguir baterías externas en el mercado informal a muy bajo precio, la calidad es importante. Sus diferencias principales se dan en términos de capacidad y puertos de carga.



La batería externa debe ir acorde con el dispositivo móvil, así que tenga en cuenta que, en promedio, un celular de gama media cuenta con una batería que ronda los 2.300 mAh. Baterías de menor capacidad pueden quedarse cortas. La referencia CP-3E, de Sony, cuenta con capacidad de 3.000 mAh y se encuentra en tiendas de tecnología por un valor aproximado de 70.000 pesos.



Para los usuarios de Apple, poder cargar el AppleWatch al tiempo con su iPhone es una excelente opción. El valet charger de Belkin ofrece 6.700 mAh, para cargar el teléfono hasta unas 8 veces, por un precio de unos 100.000 pesos. Una opción más potente puede ser la Tech Armor de 12.000 mAh, con dos puertos de carga y una capacidad de recargar un dispositivo de 0 a 100 por ciento unas cuatro veces. Se consigue en tiendas iShop por un valor aproximado de 200.000 pesos.

Videojuegos

Si la persona a la que le va a dar el regalo ya tiene una consola, los juegos siempre serán una buena opción. Puede buscar títulos como Horizon Zero Dawn, NieR: Autómata, Destiny 2 o Resident Evil 7 Biohazard; solo basta ver listados de los mejores del año para inspirarse.



Sin embargo, otra opción para esta categoría puede ser una suscripción anual a la modalidad prémium de las consolas, la cual puede comprarse en línea. Los planes anuales tienen un costo en PS Plus de aproximadamente unos 180.000 pesos y en Xbox Gold, de 164.900.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA @LinndaPC