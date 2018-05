Defensores del consumidor piden investigar anuncios de Tesla

Dos grupos de defensa de los consumidores de EE. UU. Instaron el miércoles a la Comisión Federal de Comercio a investigar lo que llamaron el uso "engañoso y engañoso" de Tesla Inc del nombre Autopilot por su tecnología de conducción asistida.

El Centro para la Seguridad Automotriz y Consumer Watchdog, ambos grupos sin fines de lucro, enviaron una carta a la FTC diciendo que los consumidores podrían ser engañados al pensar, basado en el marketing y la publicidad de Tesla, que Autopilot hace que un vehículo Tesla se maneje solo.



El piloto automático, lanzado en 2015, es un sistema mejorado de control de crucero que automatiza parcialmente la dirección y el frenado. Tesla afirma en su manual del propietario y en descargos de responsabilidad que cuando el sistema está activado, un conductor debe mantener las manos en la rueda en todo momento mientras utiliza el piloto automático.



"Los comentarios que recibimos de nuestros clientes muestran que tienen una comprensión muy clara de lo que es Autopilot, cómo usarlo correctamente y en qué características consiste", dijo un vocero de Tesla.



Pero en la carta, los grupos dijeron que una serie de anuncios y comunicados de prensa de Tesla, así como declaraciones del director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, "engañan a los clientes haciéndoles creer que 'Autopilot' es más seguro y más capaz de lo que se sabe que es."



"Tesla es el único fabricante de automóviles que comercializa sus vehículos de 'Nivel 2 ' como 'autónomo', y el nombre de su conjunto de características de asistencia al conductor, Autopilot, connota plena autonomía", dice la carta.



"Ahora la carga recae sobre la Comisión Federal de Comercio (FTC) para investigar las prácticas desleales y engañosas de Tesla, de modo que los consumidores tengan información precisa, comprendan las limitaciones del piloto automático y se comporten de manera apropiada y segura", reza.



Tesla también se ha enfrentado a las críticas de una revista influyente, Consumer Reports, sobre los defectos de frenado en su sedán Modelo 3, que se considera clave para la rentabilidad de la empresa. Musk ha prometido una solución rápida.



Mientras tanto, la popularidad del Modelo 3 ha dado lugar a más registros en California para el primer trimestre que los rivales de clase BMW 3-Series y Mercedes Clase C, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automóviles Nuevos de California (CNCDA).



California es un mercado clave para las marcas mundiales de vehículos de lujo no solo por su tamaño, sino también porque otros mercados a menudo siguen las tendencias establecidas por los consumidores ricos del estado.



Varios choques e incidentes de fuego que involucraron a un automóvil Tesla este año han sido un constante dolor de cabeza para Musk, quien se jacta de que los autos de su compañía se encuentran entre los más seguros de la industria.



Dos conductores de Tesla de EE. UU. Han muerto en choques en los que se ha activado el piloto automático. La falla más reciente, en marzo, está siendo investigada por los reguladores de seguridad.



Tesla ha dicho que el uso de Piloto Automático provoca un 40 por ciento menos de accidentes, un reclamo que la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito de EE. UU. Repitió en un informe de 2017 sobre la primera muerte, ocurrida en mayo de 2016. Sin embargo, a principios de este mes, la agencia dijo que los reguladores no se evaluó la efectividad de la tecnología.



