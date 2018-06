Orlando finaliza programa de reconocimiento facial con Amazon

26 de junio 2018 , 06:45 a.m.

La ciudad de Orlando, EE. UU., finalizó pruebas con el programa de reconocimiento facial de Amazon después de que grupos defensores de derechos humanos expresaron su preocupación de que el servicio pueda utilizarse de maneras indebidas y supongan una reducción o violación de las libertades civiles.

La ciudad, ubicada en el estado de Florida, decidió poner fin a un programa piloto la semana pasada después de que su contrato con Amazon para usar su servicio Rekognition expirara, según informaron los medios locales el lunes.

Orlando fue una de las jurisdicciones de EE. UU. en las que Amazon lanzó su servicio, a finales de 2016, como una forma de detectar contenido ofensivo y garantizar la seguridad pública.



"Asociarnos con compañías innovadoras para probar nuevas tecnologías, asegurando al mismo tiempo que respetamos las leyes de privacidad y de ninguna manera violamos los derechos de los demás, es fundamental para nosotros mientras trabajamos para mantener a salvo a nuestra comunidad", dijeron la ciudad y el Departamento de Policía de Orlando en una declaración conjunta proporcionada a Floridapolitics.com el lunes.



El mes pasado, más de 40 grupos de derechos civiles enviaron una carta al presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, diciendo que la tecnología de la unidad de cómputo en la nube de la compañía estaba lista para el abuso. La carta subrayó cómo las nuevas herramientas para identificar y rastrear personas podrían usarse para empoderar a los Estados y permitir una vigilancia constante.



La carta aseguraba: "El reconocimiento facial en las comunidades estadounidenses amenaza esta libertad. En comunidades de color sobrepoliciadas, podría eliminarla de manera efectiva".



El lunes, el capítulo de la Florida de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos envió una carta similar a los líderes de la ciudad, diciendo que las personas "deberían tener la libertad de caminar por la calle sin ser vigilados por el gobierno".



Durante el programa piloto, Orlando no utilizó la tecnología en una investigación y no usó ninguna fotografía de miembros del público, dijo el sargento de policía Eduardo Bernal al periódico USA Today.



El gigante de comercio electrónico no es el único con servicios de reconocimiento facial, en el que figuran Microsoft y Alphabet. Recientemente, Google decidió finalizar finalizar el Proyecto Maven, una colaboración con el pentágono, en el que facilitaba tecnologías en la nube e inteligencia artificial.

Por su parte, Amazon ha insistido que requiere que los clientes acaten la ley y sean responsables cuando usen Rekognition.



Hace un mes, Amazon Web Services dijo en un comunicado que en caso de descubrir algún abuso de su tecnología por parte de sus clientes, "suspendemos el derecho del cliente a utilizar nuestros servicios". También defendió su servicio expresando que es posible utilizar un computador con fines ilegales, pero que "nuestra calidad de vida sería mucho peor hoy si prohibiéramos las nuevas tecnologías porque algunas personas podrían optar por abusar de la tecnología".



