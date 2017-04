Luces y sombras del Galaxy S8 / Opinión

Samsung enfrenta el reto de convencer a los consumidores de que el fiasco con las baterías explosivas del Galaxy Note 7 ha quedado atrás y que se merecen su posición como una de las marcas líderes del mercado de teléfonos inteligentes.



Tanto el Galaxy S8 como el Galaxy S8+ son teléfonos virtuosos, llamados a liderar el universo de Android, pero no son perfectos. Lo primero por destacar es que la firma coreana logró producir celulares de dimensiones discretas a pesar de que sus pantallas son enormes (de 5,8 pulgadas en el caso del S8 y de 6,2 pulgadas en el caso del S8+). Para lograrlo, Samsung eliminó el tradicional botón físico de ‘home’ y redujo las márgenes –o biseles– a su mínima expresión. El monitor cubre el 84 por ciento de la cara frontal.

¿Si no hay botón en la parte delantera, dónde queda el lector de huellas entonces? En la parte de atrás. Colocar el sensor de huellas en la parte trasera podría haber sido un gran acierto, pero lo ubicaron en una posición incómoda, justo al lado derecho de la cámara.



El equipo llega potenciado por dos posibles procesadores: el Exynos 8895 de ocho núcleos (con este llegará a Colombia) o el Qualcomm Snapdragon 835, también de ocho núcleos.



El equipo ya fue sometido a las pruebas de rendimiento de AnTuTu –una de las más populares plataformas para medir la capacidad de los equipos móviles– y los resultados hablan de un móvil capaz de vencer con holgura al iPhone 7 y su procesador A10 Fusion. Promete ser el celular más rápido del mundo en estos momentos. Otro de los aspectos para resaltar es que, ahora, en la parte delantera, existe un escáner de iris. Será una de las opciones para desbloquear el equipo (aparte de la huella, el rostro, los patrones o el PIN). La rapidez de respuesta del mismo es satisfactoria: es tan veloz como un pestañeo.



Durante el lanzamiento, Samsung hizo bombo de las capacidades del nuevo asistente virtual incluido en el teléfono: se llama Bixby. Aunque suena llamativo, no es una novedad. Actúa de forma similar al ya conocido Google Now. Brinda acceso a las diferentes opciones del teléfono por medio de comandos de voz, de texto, de tacto y de visión.



Una de las grandes incógnitas es la duración de la batería. ¿3.000 miliamperios/hora (o 3.500 en el caso del S8+) serán suficientes para completar el día? Aún no se sabe, pero no es una cifra asombrosa a primera vista.



Si lo quiere, llegará a Colombia a finales de mayo. La versión S8 va a aterrizar en 3 millones de pesos, aproximadamente, y la S8+ valdrá 300.000 pesos más.



ÉDGAR MEDINA

Redacción Tecnósfera