Estos son los avances de la actualización iOS 11.3

25 de enero 2018 , 11:16 a.m.

Nuevas formas de vivir la experiencia de la realidad aumentada en el iPhone y el iPad, así como nuevos Animoji para el iPhone X y la posibilidad de consultar el historial médico en la app Salud, son algunas de las novedades que trae la actualización iOS 11.3 de Apple.

En cuanto a la realidad aumentada, según la firma de la manzana, la presentación de ARKit con iOS 11 la puso al alcance de cientos de millones de usuarios del iPhone y el iPad, y al mismo tiempo convirtió a iOS en la mayor plataforma de realidad aumentada del planeta.



Es así, que Apple siguió innovando en esa novedosa tecnología y llevó ARKit 1.5 a los desarrolladores para ayudarles a ofrecer experiencias de realidad aumentada aún más inmersivas que se integren mejor con el mundo, incluyendo las herramientas necesarias para impulsar una nueva generación de apps de realidad aumentada.



"Además de superficies horizontales, como mesas y sillas, ARKit ahora es capaz de reconocer y colocar los objetos virtuales en superficies verticales como paredes y puertas, además de ser capaz de mapear de forma precisa superficies de formas irregulares como mesas circulares", informó la compañía.



Por otra parte, tras la buena acogida que han tenido los Animoji entre los usuarios del iPhone X, el iOS 11.3 llega con cuatro nuevos, que ahora les permitirá expresarse como leones, osos, dragones o calaveras.



"El chip A11 Bionic y la cámara TrueDepth del iPhone X permiten capturar, analizar y animar más de 50 gestos faciales distintos para que los usuarios puedan enviar mensajes Animoji como uno de los 16 personajes", explicó Apple en un comunicado.



Otro avance de esta actualización es el 'Chat para Clientes', que les brinda a los usuarios la posibilidad de contactarse directamente con las empresas desde la app Mensajes.



Según la firma, esta prestación se estrenará en versión beta, y llegará al público cuando iOS 11.3 esté disponible en primavera con empresas seleccionadas como Discover, Hilton, Lowe's y Wells Fargo.



El iOS 11.3 también incorpora una nueva forma para indicar el estado de la batería y sugerir una reparación en caso de ser necesario. Estas prestaciones están disponibles en Ajustes -> Batería para el iPhone 6 y modelos posteriores. Los usuarios ahora podrán comprobar si está activada la prestación de gestión de la batería y, si lo desean, podrán desactivarla.



Ese servicio, presentado por primera vez para iOS 10.2.1, gestiona el máximo rendimiento de la batería de forma dinámica para evitar apagones inesperados. Se encuentra en Ajustes -> Batería y está disponible para el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPhone SE, el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.



Apple también informó que con esta actualización se tendrá acceso al servicio de Registros de Salud en la app Salud, que reúne los hospitales, las clínicas y la app Salud actual para facilitar que los clientes puedan consultar cuando quieran los datos médicos disponibles de varios proveedores.



"Los pacientes pertenecientes a las instituciones médicas participantes dispondrán de la información de los distintos centros organizada en una sola vista y recibirán notificaciones periódicas para informarles de resultados de pruebas, medicamentos, condiciones y más. Los datos de Registros de Salud están encriptados y protegidos con un código de acceso", explicó la compañía.



Otros avances del iOS 11.3



• Apple Music pronto ofrecerá también vídeos musicales. Los usuarios pueden reproducir los vídeos musicales que quieran sin interrupciones publicitarias. También podrán disfrutar de los vídeos más vistos del momento, los clásicos o los de sus artistas favoritos de forma consecutiva en las nuevas listas de reproducción de vídeos musicales.



• Con Apple News ahora es más fácil estar al tanto de los vídeos más importantes del día con un nuevo grupo de vídeos en Para Ti y la sección Artículos Destacados mejorada.



• La autenticación del software de HomeKit supone una forma nueva excelente de que los desarrolladores añadan la compatibilidad con HomeKit a los accesorios existentes a la vez que protegen la privacidad y la seguridad.



• Compatibilidad para que la Ubicación Móvil Avanzada para emergencias (AML) envíe automáticamente la ubicación actual de un usuario cuando llame a los servicios de emergencia en países donde esta opción esté disponible.



REDACCIÓN TECNÓSFERA