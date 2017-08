Samsung, a reconquistar el mercado de las ‘phablets’

El Galaxy Note 8 no solo es el phablet más poderoso que haya llevado el nombre de Samsung, es también el teléfono con el que la firma surcoreana espera cerrar el doloroso capítulo que escribió con el retiro, el año pasado, del Note 7 por fallas en muchas de sus baterías.

El aparato tendrá como referencia el Galaxy S8, del que heredará el diseño de su pantalla ‘infinita’ Super-Amoled. Con una relación 18,5:9 que cubre casi todo el teléfono, no tiene botones ni biseles y logra una resolución de 2.940 x 1.440 píxeles.

Samsung dice que su memoria RAM será de 6 GB, que se beneficia de la versión 7.0 Nougat de Android (no usará la versión 8.0 Oreo, que fue anunciada la semana pasada), lo que promete convertirlo en el más rápido del mercado. Su procesador es un octacore de 3,6 Hz.



El Note 8 llega tarde al juego de las dobles cámaras que ya habían empezado a explorar otros teléfonos, pero desarrolla características como guardar varias versiones de una misma foto, lograr más profundidad para un retrato, mejorar las condiciones de luz e incluso captar la totalidad del paisaje de una fotografía.



Imagine que fue a París y toma una foto familiar frente a la torre Eiffel. Puede hacer que se vea más la torre detrás de usted o más su familia. Puede tomar solo un retrato o puede mostrar todo lo que veían sus ojos, tan solo con tomar una foto, o sea, en un solo clic.



Eso es posible gracias a dos sensores de 12 megapíxeles cada uno (un gran angular con apertura f/1.7 y otro teleobjetivo con apertura de f/2.4 y zoom de 3x). Es una de las primeras cámaras duales con estabilización de imagen óptica en ambos lentes.

La cámara delantera integra un sensor de 10 megapíxeles y autoenfoque (con apertura de f/1.7).

¿Y la batería?

Pero queda claro que será la batería de 3.300 mAh del Note 8 la que reciba el escrutinio más detallado. La crisis suscitada por el incendio de algunos Note 7 llevó a la empresa a retirar del mercado millones de dispositivos. Muchos pronosticaron el fin, si no de la línea Galaxy, por lo menos de la familia Note.



Lejos de eso, Samsung reforzó sus controles y hoy se precia de un sistema de pruebas y revisiones a sus baterías que supera con mucho el estándar del mercado. Ejecutivos de Samsung le contaron a EL TIEMPO que, además, a raíz del incidente con el Note 7 la empresa ha ideado una alianza de corresponsabilidad para disponer de las baterías viejas, que son uno de los componentes de los celulares que más contamina al planeta.



El S Pen, el lápiz óptico de la marca, y característica distintiva de los Note, no podía faltar en este modelo. Permitirá desde anotar de puño y letra una lista de mercado hasta conversiones de moneda o componer creaciones avanzadas para programas de diseño o ingeniería.



Como en la versión 7, el Note 8 brinda la posibilidad de traducir textos en tiempo real sin salir de la ‘app’ que está usando. Se selecciona el párrafo o la palabra, luego el lenguaje y sobre el texto muestra la traducción. También permite crear animaciones en formato ‘gif’ con solo trazar un cuadro sobre un video.



El Note 8 estará disponible en azul, negro, gris y dorado y aún no se conoce su precio. Sin embargo, algunos apuntan que podría ser de unos 4 millones de pesos dependiendo de su capacidad que será de 64 (tendrá memoria expandible hasta 256 GB), 128 o 256 GB. El dispositivo llegaría a Colombia en octubre.





Cindy A. Morales

Subeditora ELTIEMPO.COM