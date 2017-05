Estos son los cinco mejores celulares de menos de un millón de pesos

¿Sabía que, en el 2014, cuando llegó el iPhone 6 a Colombia, el modelo de mayor capacidad costaba 2,5 millones de pesos y un año después, el mejor de los iPhone 6S llegó en 4 millones? El precio de ese teléfono pegó un brinco del 60 por ciento entre un año y el siguiente. Desde entonces, adquirir un celular de gama alta se convirtió en un lujo.

Varios factores contribuyeron a ese incremento de precios. Uno de los que han tenido más peso es el salto del dólar. En cuestión de un año, la divisa estadounidense pasó de cotizarse en 2.000 pesos a rondar los 3.000. A eso se suma una serie de impuestos y agregados. Entre ellos, el IVA, que ahora se ubica en 19 por ciento para celulares de más de 660.000 pesos; los costos de desembarque, los de almacenamiento, los fletes de transporte hacia el interior del país, el impuesto sobre la renta y hasta las ganancias que desean obtener los importadores.



A ese coctel hay que añadirle la eliminación de las cláusulas de permanencia. Como se acabaron los subsidios de los operadores, el valor de los teléfonos luce prohibitivo. El impacto no solo se siente en los celulares más costosos, como el Galaxy S8 –cuyo precio superará los tres millones de pesos– o el iPhone 7, sino también en otros modelos y marcas. Los últimos teléfonos de Huawei, por ejemplo, cuestan dos millones de pesos o más. El Huawei P10 Plus se consigue por 2,9 millones de pesos. El Huawei Mate 9 vale 2,1 millones de pesos. Incluso, un dispositivo de la gama media, como el Galaxy A7 de Samsung cuesta 1,7 millones, es decir el mismo precio que ostentaba un flamante iPhone 6 de 16 GB hace tres años.



Pero no hay que perder las esperanzas. Comprar un buen celular por menos de un millón de pesos todavía es posible. En los últimos años, los fabricantes se han esforzado por lanzar productos de bajo costo y buena capacidad.



Si su presupuesto va desde 500.000 pesos hasta un millón, busque “equipos con pantalla grande, de 5 pulgadas en adelante y Full HD. Los últimos modelos llegan con Android 6.1 o Android 7.0 (la última versión) y manejan un mínimo de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, expandible con tarjeta MicroSD. Varios de ellos manejan cámara para selfis con sensor de 5 MP o más, y cámara principal con sensor de 13 MP”, aconseja Javier Egea, experto del operador Claro.



A estas recomendaciones generales, Christian García, vicepresidente de negocio móvil de Tigo-UNE, añade la importancia de adquirir el teléfono en un punto de venta autorizado: “De ese modo, el cliente puede tener tranquilidad sobre el origen y la transparencia de la transacción. También evita posibles problemas con la homologación”.



A continuación, algunos de los mejores modelos que puede comprar por menos de un millón de pesos:

1. Moto G5 Plus

Motorola se ha venido consolidando como una de las principales marcas del segmento de bajo costo. El Moto G5 Plus llegó al mercado colombiano a mediados de marzo. El G5 ‘a secas’ es el más barato.



Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 430, 32 GB de almacenamiento, 2 GB de memoria RAM, cámara delantera de 5 MP y trasera de 13 MP. La pantalla de 5 pulgadas despliega imágenes en resolución Full HD. Cuesta, en promedio, 700.000 pesos.



El Moto G5 Plus ofrece algunas mejoras. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 625, que es un poco más rápido que el Snapdragon 430. En las pruebas llevadas a cabo por Tecnósfera, demostró ofrecer un rendimiento óptimo tanto con juegos como con aplicaciones exigentes, como Waze.



La pantalla es de 5,2 pulgadas Full HD y cuenta con 2 GB de RAM. La capacidad de almacenamiento es de 32 GB. Cuesta 800.000 pesos y exhibe un cuerpo fabricado en metal con un diseño de vanguardia.

2. Lenovo Phab 2 y Phab 2 Plus

Si busca un teléfono de gran formato, conocido también como ‘phablet’, la Lenovo Phab 2, que cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas, es una de las mejores opciones disponibles en el mercado colombiano.



La Phab 2 tiene un procesador Mediatek MKT 8735. La pantalla es HD con tecnología de pantalla IPS. Viene equipado con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. La cámara delantera es de 5 Mpx y la trasera, de 13 megapíxeles.



Una de sus virtudes es su enorme batería, de 4.050 mA/hora. Cuesta $ 610.000. La Lenovo Phab 2 Plus tiene una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD. Opera con el procesador Mediatek MTK 8783, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Tiene cámara dual de 13 Mpx con enfoque láser en la parte trasera y la frontal es de 8 Mxp. La batería es de 4.050 miliamperios/hora. Cuesta 990.000 pesos.

3. Huawei P9 Lite

La marca china Huawei suele lanzar una gama de bajo costo de sus teléfonos insignia. Estos modelos se conocen como Lite. El P9 Lite entra en esta lista porque su precio ronda los 750.000 pesos.



Dispone de una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD, lector de huellas, cámara trasera de 13 Mpx y delantera de 8 megapíxeles. Cuenta con un procesador de Kirin 650 creado por Huawei. La capacidad de almacenamiento es de 16 GB e incorpora 2 G B de RAM. Soporta Dual Sim.

4. Moto G4 Plus

Motorola vuelve a aparecer en este listado porque la generación del Moto G4 sigue vigente aunque fue lanzada un año atrás y es casi tan buena como la Moto G5. El Moto G4 Plus cuesta 700.000 pesos y ofrece una serie de características que lo ubican como una de las mejores opciones por debajo del millón de pesos.



Su pantalla de 5,5 pulgadas es Full HD. Cuenta con una batería de 3.000 mA/hora que alcanza para un día y medio y en su apartado fotográfico dispone de una cámara frontal con sensor de 5 Mpx y una cámara trasera con sensor de 16 Mpx.



Equipa Android 6.0.1. Su punto débil es que solo trae 16 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM. En el papel, resulta más conveniente adquirir este producto que decantarse por el Moto G5. En esta generación, se maneja un diseño donde el material predominante es el plástico.

5. Asus Zenfone 3

La firma taiwanesa Asus entró a competir con fuerza en el segmento de bajo costo. El Zenfone 3 se consigue por un millón de pesos o un poco menos, dependiendo del canal de compra.



Cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD, la cámara trasera es de 16 Mpx y la delantera de 8. A pesar de su precio, incluye 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. El procesador es un Snapdragon 625.



Hay otra versión del Asus Zenfone 3 que cuestan un poco menos. La Zenfone 3 Láser cuenta con pantalla de 5,5 pulgadas Full HD. El procesador es de menor capacidad (un Qualcomm Snapdragon 430). La cámara principal es de 13 Mpx y la secundaria es de 8 Mpx. En cuanto a memoria RAM, dispone de 2 GB con una capacidad de almacenamiento de 32 GB. Cuesta un promedio de 750.000 pesos.



ÉDGAR MEDINA

Redactor de EL TIEMPO