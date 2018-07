Deepmind y 171 organizaciones más prometen no crear 'robots asesinos'

Más de 170 organizaciones y 2400 individuos se comprometieron con el llamado global por la prohibición de las armas letales autónomas y aseguraron que no crearán este tipo de sistemas, conocidos como 'robots asesinos' o 'killer robots'. Entre los firmantes, se encuentran destacados investigadores, científicos y los líderes de Tesla, DeepMind y Skype.

El compromiso fue publicado este miércoles en el marco de la International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), organizada por el Future of Life Institute, que tiene lugar en Estocolmo, Suiza. Aunque el instituto había emitido diversas misivas en el pasado, esta es la primera vez en la que los firmantes se comprometieron a no desarrollar estos sistemas.



"Existe una oportunidad y necesidad urgente para que los ciudadanos, los legisladores y los líderes distingan entre los usos aceptables e inaceptables de la inteligencia artificial", reza la publicación. "Estamos de acuerdo en que la decisión de tomar una vida humana nunca debería delegarse en una máquina", agrega.



La carta hace un llamado a tomadores de decisiones y a empresas del mundo para unirse al compromiso de no fabricar estos sistemas, pero además indica que entre las preocupaciones del grupo se ubica la posibilidad de una carrera armamentista mundial por el desarrollo de armas con la capacidad de decidir sobre vidas humanas sin ningún tipo de intervención o la utilización de armas letales autónomas como "instrumentos de violencia y opresión, especialmente cuando están vinculadas a sistemas de vigilancia y datos".

"Optamos por mantenernos a un alto nivel: no participaremos ni apoyaremos el desarrollo, la fabricación, el comercio o el uso de armas letales autónomas. Solicitamos que las empresas y organizaciones tecnológicas, así como los líderes, los responsables de la formulación de políticas y otras personas, se unan a nosotros en esta promesa", publicaron los firmantes.



De forma independiente, 26 países miembro de Naciones Unidas han respaldado de forma explícita la prohibición de los sistemas letales de armas autónomas, entre ellos, Argentina, Austria, Brasil, Pakistán y Egipto, entre otros.



En la más reciente reunión del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre el tema, que sucedió en abril, Colombia se inscribió en la lista y se pronunció formalmente contra estos sistemas. También, para la sorpresa de los asistentes, China se unió a la prohibición.

Se espera que la última reunión del grupo de expertos tenga lugar en Ginebra el próximo agosto. Activistas e investigadores esperan que del encuentro se genere una recomendación formal para la prohibición de los 'killer robots' que llegue a la asamblea de los estados parte de Naciones Unidas, que se reunirán en noviembre.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

