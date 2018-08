La misteriosa compañía Magic leap al fin inicia ventas de hardware

Magic Leap, la misteriosa empresa que durante siete años ha trabajado confidencialmente y ha reunido en rondas de inversión más de 2.000 millones de dólares sin mostrar un solo producto, pasó el miércoles a ser oficialmente una empresa que vende 'gadgets', o al menos es lo que ha dejado ver hasta el momento.



Una de las start-ups más misteriosas del mundo tecnológico, con sede en Florida, anunció que empezará a recibir órdenes previas de su equipo 'heaset', llamado Magic Leap One.

El producto de Magic Leap está diseñado para dar a los usuarios la ilusión de que existen objetos digitales fantásticos y tridimensionales en el mundo físico. Según la compañía se trata de más que un sistema de auriculares tradicional, de "un portal a mundos dentro de nuestro mundo", con cámaras, sensores, parlantes y capacidades ópticas que "harán de las retinas un canvas, de la luz un medio y de Magic leap One el pincel".



El sistema Magic Leap One cuenta 2,295 dólares. La batería tendrá una carga de aproximadamente tres horas de uso continuo, pero está pensado para ser usado en



Los visores estarán disponibles inicialmente en seis ciudades de EE.UU. : Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco y Seattle.

magic leap Project Creator de Magic Leap, para su dispositivo One. En un video publicado el miércoles, la compañía mostró un ejemplo de visualización de interactiva con la que artistas podrían crear juegos u obras de arte de exposición animadas.

Según la compañía, los clientes que realicen el pedido recibirán una visita a domicilio, donde un encargado hara una "ceremonia de instalación" y unboxing de una duración aproximada de entre 30 y 60 minutos. La entrega será operada por Enjoy Technology Inc., una compañía dirigida por Ron Johnson, el ex ejecutivo de Apple responsable del concepto de la tienda de Apple.



Por su partel, Rony Abovitz, fundador y director ejecutivo de Magic Leap, no quiso decir cuántos sistemas esperaba distribuir la compañía este año, pero su respuesta daría a creer que no muchos. "Este es un mercado controlado", dijo Abovitz, quien describió el lanzamiento del producto principalmente como una experiencia de aprendizaje para su joven compañía. "El término que uso internamente es 'aprender a nadar'", dijo a Bloomberg.

El Magic Leap One buscará convencer a los desarrolladores de crear nuevas funcionalidades para entornos de realidad virtual. Foto: Magic Leap

Las dificultades del mundo virtual

En el corto plazo, la medida del éxito de Magic Leap no será la cantidad de auriculares que venda sino si puede convencer a desarrolladores para que hagan aplicaciones para su plataforma, que también tendrá que diferenciarse de los sistemas de realidad virtual de otros fabricantes.



La compañía estaría planeando celebrar su primera conferencia de desarrolladores en octubre, centrándose en la capacidad de Magic Leap para crear experiencias compartidas que involucren a varias personas que usan sus auriculares y que en simultáneo comparten las mismas imágenes digitales. Un mundo comunal digital que Abovitz llama el Magicverso.



Sin embargo, el mercado de los sistemas de realidad virtual como los Oculus, Microsoft HoloLen y HTC Vive no han llegado a ser verdaderamente masivos. La mayoría de las personas en la industria reconocen abiertamente que la realidad aumentada a una escala masiva está a años de distancia en el mejor de los casos. Las mejores esperanzas para las empresas de esa tecnología son por el momento las de las aplicaciones en el lugar de trabajo para diseñadores de productos o para la capacitación de trabajadores de fábricas.



Las promesas de Magic Leap y su maquinaria publicitaria, combinada con el secretismo ha impulsado el reconocimiento de su nombre, sin embargo, la compañía ha recibido críticas por la publicación de videos que sugerían que eran demos de su tecnología, cuando en realidad no fueron capturados por los sistemas de realidad virtual de Magic Leap.



Por otra parte, el incumplimiento en los horarios para alcanzar hitos de desarrollo y hasta los pleitos con ex empleados han generado una percepción de un lugar de trabajo inestable.



Según Bloomberg, Abovitz "se irrita" frente a sugerencias de que Magic Leap ha prometido demasiado y dice que está motivado por la falta de comprensión de una tecnología novedosa. Este primer lanzamiento de un producto real podría ser su oportunidad de reivindicar a la compañía.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg