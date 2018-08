El Galaxy Note 9 reinventa el lápiz inteligente

No es fácil ser un Note. Por años, la familia de phablets de Samsung ha liderado la innovación, no solo dentro de las referencias de la marca, sino de la industria en general.

Por ejemplo, en 2012 se adelantaron a la experiencia multiventana, y en 2014 mostraron la primera pantalla curva. Hasta las cámaras duales que hoy son comunes comenzaron aquí, en 2017.



Pero por supuesto, la punta de lanza de la línea es el S-Pen, un lápiz electrónico que pasó de ser el motivo de burlas de la competencia a ser copiado y adaptado en otras marcas. Samsung dice que hoy por hoy es la principal razón por la que la gente se compra un Note y en estudios citados por el fabricante un 64 por ciento de los encuestados afirma que es la razón de fidelidad como 'noter'.



Por ese motivo, es apenas natural que, a la hora de lanzar su Galaxy Note 9, este jueves 9 en Nueva York, EE. UU., Samsung haya comenzado por renovar el S-Pen, que ahora es un control remoto Bluetooth en forma de lápiz.

S-Pen ‘recargado’

Dotado ahora de conectividad Bluetooth, el nuevo S-Pen hace mucho más que escribir. En pruebas para la prensa pudimos verlo funcionar como 'clicker', para controlar el paso de las diapositivas en una presentación. También puede operar la cámara, para tomar fotos (incluso selfies) sin tocar el aparato y, en virtud de una alianza con Google, puede controlar también la reproducción de videos en YouTube.



Por supuesto, esta novedad aumenta la exigencia sobre la batería, que es por fuerza muy pequeña, por tratarse de un lápiz que vive adentro del teléfono y solo sale de allí cuando se va a usar. Solamente aguanta treinta minutos pero la buena noticia es que se vuelve a cargar en su totalidad en apenas 40 segundos. Lo probamos y cumple lo prometido.



Pero si el lápiz es la primera razón que citan quienes compran este celular, la pantalla es la segunda. En este caso se trata de una Super Amoled de 6,4 pulgadas que se integra de manera casi imperceptible con la estructura metálica en virtud de su corte de diamante.



Debajo de su impactante display hay un procesador Snapdragon 845 de ocho núcleos que se beneficia de 6 u 8 GB de RAM dependiendo de la versión. Dado que hay una versión de 128 GB de almacenamiento y otra de 512, y que ambas freciben un SD, en teoría usted podría llevar más de un Tera de espacio en su smartphone.



Y luego está la batería. Esta especificación, quetanto dolor le causó en el pasado a la línea Note, bien podría ser el argumento mayor a la hora de decidirse a comprarlo, pues es ahora un monstruo de 4.000 mAh -la más grande jamás instalada en un dispositivo Samsung- que se beneficia de un sistema basado en inteligencia artificial para optimizar su rendimiento. Samsung asegura que un día completo de trabajo intenso no será inconveniente.

El Samsung Galaxy Note 9 en color Ocean Blue contará con un S Pen en un color distinto. Su tono amarillo brillante se convertirá en su seña particular. Foto: Foto tomada de @evleaks

Agua dentro del celular

El sobrecalentamiento es algo que uno no quiere en un Note. Por eso, además de los controles habituales, el Note 9 viene provisto de un sistema llamado Water carbon cooling system. “Hay agua en este teléfono”, nos dijeron en la presentación.



El líquido absorbe el calor y lo reparte mediante un sistema tres veces más veloz. Esta novedad hace innecesario ponerle un ventilador cuando se usa como CPU de una máquina de escritorio, por lo que el Note 9 puede hacer lo que hacía el 8 cuando usted lo instalaba en un módulo DEX, pero sin necesidad del módulo DEX.

¿La mejor cámara?

Y por supuesto, uno no puede lanzar un smartphone de alta gama en 2018 sin tener al menos la posibilidad de argumentar que tienen la mejor cámara en el mercado. Para ello Samsung optó por poner la mejor cámara de su catálogo (el hardware es el mismo de la del S9+) pero la dotó de mejoras de software que le dan nuevas capacidades a los modos HDR y Live Focus. Lo mejor es que al incorporar recursos de inteligencia artificial, no solo puede saber si usted trata de fotografiar una flor, o una mascota o un plato de comida (entre veinte modos predeterminados) sino que detecta defectos en la imagen y le informa si alguien parpadeó o si el lente parece estar sucio.



El Galaxy Note 9 estará disponible a partir del 24 de agosto de 2018 en mercados seleccionados y se espera que llega a Colombia el siguiente mes. En EE. UU. se ofrecerá en los colores Midnight Black, Lavender Purple, Metallic Copper y Ocean Blue. Este último es el único con S Pen en un color distinto al del celular, pues Samsung optó por darle un amarillo brillante que sin duda se convertirá en su seña particular.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA DE EL TIEMPO

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

En Twitter: @WilsonVega.