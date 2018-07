El celular de ‘bajo costo’ que quiere apuntar a lo alto

El mercado al que entra el nuevo teléfono inteligente de Kalley, la marca colombiana del Grupo Corbeta especializada en venta de tecnología, no podría ser más desafiante.

En un paisaje dominado por marcas muy reconocidas, con características que tienden a homogenizarse, el precio es crucial a la hora de decidir para muchos consumidores.



Por eso la firma apostó por el Gold Pro, cuyas especificaciones son notables para un smartphone que se vende por alrededor de 700.000 pesos. No muchos celulares de ‘bajo costo’ incluyen prestaciones como modo retrato, lector de huellas y carga rápida, por ejemplo.



El equipo integra ocho núcleos en su procesador y 6 GB de memoria RAM, lo que –dice la fábrica– garantiza poder correr varios procesos simultáneamente. En nuestras pruebas se desenvolvió con rapidez. El sistema operativo es Android 7.0.



Es igualmente notable la presencia de una cámara dual de 16MP + 5MP que incluso ofrece el modo retrato que popularizó la gama alta. Si bien no es posible esperar definición 4K por este precio, el equipo más que cumple a la hora de capturar video.



Parte de ese éxito se debe a la tecnología MiraVision de MediaTek, que se enfoca en optimizar mediante software aspectos como la resolución, el brillo, el tono y la saturación de las imágenes. La cámara frontal tiene 8 megapíxeles.



Con 3.350 mAh, la batería no es descomunal pero basta para un uso razonable de sus capacidades 4G. El Gold Pro está a la venta en almacenes Éxito, Alkosto y Ktronix.



TECNOLOGÍA